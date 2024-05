Aby nakręcić film, kupili prawdziwego Boeinga 747. Gwiazdy w obsadzie!

Gwiazdy w obsadzie nowego filmu Rubena Östlunda

Ruben Östlund to dwukrotny zdobywca Złotej Palmy na festiwalu w Cannes. Pochodzący ze Szwecji filmowiec triumfował w Cannes filmami "The Square" z 2017 roku oraz "W trójkącie" (2022). Był też wyróżniony nagrodą jury za film "Turysta" z 2014 roku.



Twórca pracuje obecnie nad filmem "The Entertainment System Is Down" i chciałby go pokazać w 2026 roku właśnie na festiwalu w Cannes, który jest dla niego niezwykle szczęśliwy.

Obsada filmu jest imponująca! Ruben Östlund zgromadził na planie takie gwiazdy, jak Keanu Reeves, Kirsten Dunst, Daniel Brühl, Nicholas Braun, Samantha Morton i Joel Edgerton.

Akcja filmu rozgrywa się podczas wielogodzinnego, międzykontynentalnego lotu samolotem. Kiedy na pokładzie zawodzi system, dzięki któremu dostarczana jest pasażerom rozrywka, m.in. możliwość oglądania filmów, muszą oni stawić czoła przerażającej nudzie. Dochodzi do spięć i niekoniecznie zabawnych, choć też groteskowych sytuacji.

Wiadomo jedynie, że Kirsten Dunst i Daniel Brühl zagrają małżeństwo w kryzysie. Pozostałe role owiane są tajemnicą.

Twórcy kupili kupili prawdziwego Boeinga 747

Na potrzeby realizacji filmu "The Entertainment System Is Down" Ruben Östlund i jego producent, Erik Hemmendorff, kupili prawdziwego Boeinga 747. Twórcy zdradzili, że samolot będzie stał na specjalnej działce, a przygotowywanie go do produkcji potrwa 70 dni.

Zdjęcia do filmu rozpoczną się na początku 2025 roku.