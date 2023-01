Według "Puck News", Aaron Taylor-Johnson spotkał się niedawno z producentką filmów o Jamesie Bondzie, Barbarą Broccoli. Nie jest to niespodzianką, ponieważ spełnia on wszystkie wymogi, jakie mają producenci względem nowego aktora, który wcieli się w najsłynniejszego szpiega na świecie.

Współproducent Michael G. Wilson powiedział wcześniej, że zespół chciał zrobić z nowego Jamesa Bonda trzydziestokilkuletniego bohatera, który wystąpi w trzech filmach.

Bond jest już weteranem. Ma pewne doświadczenie. To człowiek, który przeszedł przez wojny. Jest osobą, która była w SAS. Nie jest jakimś dzieciakiem z liceum, którego możesz przyprowadzić i zacząć powiedział Wilson

Poza dopasowaniem do idealnego przedziału wiekowego, Taylor-Johnson udowodnił również, że ma umiejętności potrzebne do zagrania tej postaci. Występował w filmach akcji, między innymi w " Bullet Train ", " Kick-Ass ", " Godzilla " i " Tenet ". Nie są mu też obce ogromne franczyzy, pojawił się w MCU jako brat bliźniak Wandy Maximoff, Pietro w " Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz " i " Avengers: Czas Ultrona ".

Pomimo faktu, że Taylor-Johnson spełnia wszystkie wymagania, "Puck News" wyjaśnia, że istnieje również ryzyko, że aktor może być zbyt sławny, by zagrać Jamesa Bonda. Niedługo pojawi się w dwóch nowych filmach: "Kraven the Hunter" i "The Fall Guy". Oba filmy ukażą się przed rozpoczęciem zdjęć do kolejnego filmu o Bondzie.

Nie wiadomo jeszcze, z jakimi innymi aktorami producenci Bonda spotykają się w celu zdobycia roli, co stawia Taylor-Johnsona jako obecnego faworyta do jednej z najbardziej pożądanych ról w branży.

Lucien Laviscount nowym agentem 007?

Od kilku dni spekuluje się, że to Lucien Laviscount ma zostać nowym Jamesem Bondem.

30-letni Brytyjczyk po raz pierwszy zyskał rozgłos w 2007 roku, gdy zagrał w młodzieżowej produkcji "Grange Hill". W kolejnych latach mogliśmy oglądać go także w "Królowych krzyku", "Przekręcie" i "The Syndicate". Największą rozpoznawalność Laviscount zyskał jednak dopiero wówczas, gdy dołączył do obsady "Emily w Paryżu". Jak donosi "Daily Mail", jego występ w tym serialu doceniła sama Barbara Broccoli, wpływowa producentka filmowej serii o przygodach nieustraszonego Jamesa Bonda.

Lucien spełnia wszystkie wymagania. Jest niezwykle utalentowanym aktorem, a zarazem bardzo przystojnym facetem. Dodatkowo w ciągu ostatnich 18 miesięcy zdobył wielu nowych fanów, odkąd dołączył do serialu 'Emily w Paryżu'. Szefowie Bonda już dyskutują o tym, jak doskonale będzie wyglądał w smokingu Agenta 007 i jak bardzo pasuje do tej roli ujawnia informator internetowego wydania "Daily Mail"

Zdjęcie Lucien Laviscount / Phillip Faraone / Getty Images