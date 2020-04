82-letnia Jane Fonda dołączyła do TikToka

Pokazywała jak dbać o formę, zanim to było modne. To właśnie Jane Fonda w latach 80. ubiegłego wieku wylansowała modę na aerobik. Niedawno 82-letnia gwiazda kina i aktywistka założyła konto na serwisie TikTok, gdzie prezentuje swoje kultowe ćwiczenia.

Jane Fonda /Andreas Rentz /Getty Images

"Witaj Tik Toku! Aby walczyć z kryzysem klimatycznym, przypomnę wam moje ćwiczenia" - przywitała się z fanami Jane Fonda. "Sprawdźcie na Google, kim jestem" - zachęciła z humorem młodych użytkowników.

Fonda szybko jednak przerwała swój trening i ogłosiła: "Wiecie co? W telewizji i komputerach jest teraz za dużo ćwiczeń. Co naprawdę bym od was oczekiwała, to żebyście ćwiczyli razem ze mną dla planety. Jesteśmy w trakcie kryzysu klimatycznego, który jest prawdziwym zagrożeniem. Niezależnie od tego, czy siedzicie na kanapie, czy na macie do jogi - dołączcie do mnie. Zapraszam do wirtualnych piątkowych treningów. Przyszłość was potrzebuje. Ja was potrzebuję!".



W copiątkowych ćwiczeniach towarzyszyć Fondzie będą takie gwiazdy jak Chelsea Handler, Piper Perabo, Amber Valetta, Alyssa Milano, Norman Lear oraz Marisa Tomei. To kilka z wielu osób, które starają się zwrócić uwagę świata na ruch, który zapoczątkowała młoda aktywistka Greta Thunberg.



Niedawno w wywiadzie dla portalu "The Hollywood Reporter" Jane Fonda opowiedziała o tym, jak dba o aktywność w czasie samoizolacji spowodowanej pandemią koronawirusa. "Mieszkam w niewielkiej społeczności. Mamy tam niewielką salę gimnastyczną, do której wybieram się po przebudzeniu. Zakładam rękawiczki, maskę na twarz oraz zabieram ze sobą chusteczki odkażające. Tam trenuję przez godzinę. Po powrocie do domu spotykam się z ludźmi za pośrednictwem platformy Zoom, piszę artykuły do magazynów bądź wpisy na mojego bloga i konta na kanałach społecznościowych".