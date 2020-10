74-letnia Dolly Parton w rozbieranej sesji w "Playboyu"

Aktorka i gwiazdy country Dolly Parton prowadzi rozmowy z "Playboyem", by swoje 75. urodziny, które wypadają w styczniu 2021, uczcić sesją zdjęciową w tym magazynie. Już raz rozebrała się na jego łamach - w 1978 r.

Dolly Parton znana jest z bujnych kształów /Jason Kempin /Getty Images

Dolly Parton udzieliła wywiadu brytyjskiej stacji radiowej BB Radio 5 Live. Podczas rozmowy padło pytanie, czy faktycznie znów zapozuje dla "Playboya". "Mogę to zrobić. O ile udałoby się to zrobić z dobrym smakiem i szło by to w parze z bardzo dobrym wywiadem. Rozmawiamy na ten temat" - odparła gwiazda estrady. O tym, że chętnie znów trafiłaby na okładkę "Playboya" po raz pierwszy wspomniała w marcu w programie telewizyjnym "60 Minutes Australia". Teraz od marzeń przeszła do działań.



Parton była pierwszą piosenkarką country, która wystąpiła w "Playboyu". Zrobiła to w 1978 roku. W sesji zaprezentowała się w słynnym przebraniu "króliczka", z nieodłącznym gorsetem, muszką i długimi uszami. Miała wówczas 32 lata.

Reklama

Swoją popularność gwiazda zawdzięcza nie tylko muzyce, ale też swoim kobiecym kształtom. W jednym z ostatnich wywiadów odniosła się do popularnej plotki, która krąży na jej temat. "Co trzy lata pojawia się informacja, że jestem przykuta do łóżka, bo moje piersi są tak ciężkie, że nie wytrzymuje tego kręgosłup. Śmieje się, kiedy to czytam. Cóż, są ciężkie, ale jeszcze nie zrobiły mi krzywdy" - powiedziała magazynowi "People".

Parton działa w show-biznesie już od sześciu dekad. Zaczęła występować już jako 13-latka. Jej najnowszy projekt to książka "Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics", w której opowie fanom o kulisach powstania jej 175 piosenek. Publikacja będzie mieć premierę 17 listopada.