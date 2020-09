69-letnia Jane Seymour wciąż zachwyca

"Doktor Quinn" był jednym z największych serialowych hitów lat 90. Główna bohaterka produkcji Jane Seymour niedługo skończy 70 lat. Aktorka wciąż zachwyca urodą i świetną formą. Gwiazda postanowiła zdradzić swój sekret na wieczną młodość.

Jane Seymour /Paul Archuleta /Getty Images

"Doktor Quinn" to jeden z najpopularniejszych seriali lat 90., który w niedzielne popołudnia gromadził przed telewizorami tłumy widzów. Opowiadał o losach pięknej lekarki, która zdecydowała się otworzyć swój gabinet na Dzikim Zachodzie. Całość produkcji była utrzymana w konwencji westernu.



W główną rolę wcieliła się piękna Jane Seymour. Serial dla wielu aktorów biorących w nim udział okazał się przepustką do wielkiej kariery. Choć od premierowego odcinka minęło już 27 lat, to dla Jane czas się zatrzymał.

Reklama

Niemal trzy dekady od pierwszego klapsa na planie "Doktor Quinn" odtwórczyni tytułowej roli nadal prezentuje się zjawiskowo. Amerykańska gwiazda nadal jest aktywna zawodowo i udziela się także w mediach społecznościowych. Na jej Instagramie możemy zobaczyć fotografie, na których chętnie pozuje w kostiumach kąpielowych i obcisłych ubraniach.

Dla wielu kobiet Jane Seymour jest inspiracją i dowodem na to, że nawet w wieku 69 lat można świetnie wyglądać. Co więcej, aktorka stwierdziła, że o swoją urodę dba w naturalny sposób i nie korzysta z usług medycyny estetycznej. Przyznała, że sekretem jej świetnej formy są regularne treningi i zdrowe odżywianie, aktorka od 30 lat ćwiczy pilates.

Przeczytaj artykuł na stronie RMF!

Konrad Lubaszewski