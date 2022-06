62. Krakowski Festiwal Filmowy: Poznaliśmy laureatów

Podczas gali w krakowskim Kinie Kijów ogłoszono zwycięzców w trzech ważnych kategoriach. Jury konkursu uhonorowało Złotym Rogiem film dokumentalny "Katedra" Denisa Dobrovoda (Słowacja).

Złoty Smok za film krótkometrażowy "Jak minął rok?" powędrował w ręce Jaya Rosenblatta (USA).

Muzyczny Złoty Hejnał za film "Jan Kapr. Opera dokumentalna" dostał Lucie Králová (Czechy, Słowacja), polska nagroda Złotego Lajkonika znalazła się u Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego za "Syndrom Hamleta" (Polska, Niemcy). Natomiast "Boylesque" Bogny Kowalczyk to film, który najbardziej spodobał się publiczności.

Pełna lista laureatów dostępna jest TUTAJ . Jeszcze przez tydzień filmy konkursowe będzie można obejrzeć na platformie KFF VOD.

Zdjęcie "Jan Kapr. Lucie Králová" / materiały dystrybutora

Krakowski Festiwal Filmowy: Szczegóły. Kiedy kolejna edycja?

Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście festiwali rekomendujących do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategoriach krótkometrażowych (fabuła, animacja, dokument) oraz pełnometrażowego filmu dokumentalnego. W piątkowy wieczór poznaliśmy wskazanego przez Krakowski Festiwal Filmowy kandydata, który ma szansę na najważniejsze europejskie filmowe trofeum w kategorii pełnometrażowego dokumentu: "Boylesque" (reż. Bogna Kowalczyk).

W ramach tegorocznej edycji KFF Industry online odbyły się trzy sesje pitchingowe: Animated in Poland - dla polskich projektów animowanych w produkcji oraz współorganizowane razem z Doc Lab Poland - Docs to Start i Docs to Go! - dla polskich projektów dokumentalnych w developmencie i w postprodukcji. Na gali rozdania nagród branżowych ogłoszono nagrody dla najlepszych prezentacji.

Kolejna, 63. edycja Krakowskiego Festiwalu Filmowego odbędzie się 28 maja do 4 czerwca 2023.