"Teoria wszystkiego"

"Teoria wszystkiego" opowiada o młodości Stephena Hawkinga i jego związku z Jane Wilde. Para poznała się podczas studiów w Cambridge. Scenariusz powstał na bazie opublikowanych wspomnień Wilde zatytułowanych "Travelling to Infinity: My life with Stephen".

W roli głównej wystąpił Eddie Redmayne, który za występ został nagrodzony Oscarem. W filmie występują również Felicity Jones, Charlie Cox, Emily Watson, Simon McBurney i David Thewlis.

"Teoria wszystkiego" jest dostępny w Prime Video.

"Ukryte działania"

Wyróżnione 3 nominacjami do Oscarów - w tym za najlepszy film roku - "Ukryte działania" odsłaniają kulisy fascynującej, nieznanej dotąd prawdziwej historii trzech genialnych kobiet, które postanowiły sięgnąć gwiazd w jednym z najbardziej burzliwych okresów w historii - czasach walki o prawa człowieka, zimnej wojny i ryzyka konfliktu nuklearnego.

W "Ukrytych działaniach" zobaczymy takich aktorów jak: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner czy Kirsten Dunst. Film dostępny na Disney+.

"Pierwszy człowiek"

Damien Chazelle i Ryan Gosling ponownie połączyli siły w historycznej opowieści o misji NASA, dzięki której na Księżycu wylądował człowiek. Film skupia się na życiu Neila Armstronga w latach 1961-1969. "Pierwszy człowiek" to wstrząsająca, opowiedziana w pierwszej osobie historia na podstawie książki Jamesa R. Hansena. Zapis trudu, wyrzeczeń i poświęcenia, które wiązały się z jedną z najbardziej niebezpiecznych misji w historii ludzkości.

Film "Pierwszy człowiek" można obejrzeć w Prime Video.