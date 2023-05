1 / 5

Urodzona 30 września 1964 roku Monica Bellucci początkowo zajmowała się modelingiem - jej zdjęcia pojawiały się w najpoczytniejszych magazynach, pozowała dla najsłynniejszych fotografów. Kariera modelki jest jednak krótka, dlatego podobnie jak wiele koleżanek po fachu Monica postanowiła spróbować swoich sił w filmie. W 1990 roku zagrała pierwszą rolę w produkcji telewizyjnej "Życie u boku dzieci" w reżyserii Dina Risiego, a jej debiutem kinowym była "La Riffa" z 1991 roku, gdzie wcieliła się we Francescę, wdowę zmuszoną do uprawiania prostytucji... Następnie piękność pojawiła się u samego Francisa Forda Coppolli. Słynny reżyser wypatrzył ją w jednym z magazynów i tylko na podstawie zdjęć dał jej niewielką rólkę w swoim "Drakuli" (1992). Jej pierwszą ważną kreacją, która została dostrzeżona przez znawców kina i krytyków (nominacja do Cezara dla najbardziej obiecującej aktorki) była rola w "Apartamencie" (1996). Na planie spotkała się z Vincentem Casselem, który nie dość, że szybko stał się jednym z aktorów, z którymi najczęściej przyszło jej współpracować (spotkali się m.in. w rok późniejszym "Dobermanie" Jana Kounena - opowieści o gangsterach, którzy obrabowali paryski bank, i ich potyczce z policją), to jeszcze trzy lata później został mężem Bellucci i ojcem jej dwóch córek. W 2000 roku artystka po raz pierwszy zagrała dużą rolę w hollywoodzkiej produkcji - w "Podejrzanym" wystąpiła u boku Gene'a Hackmana i Morgana Freemana. Film był nową wersją francuskiego kryminału zatytułowanego "Przesłuchanie w noc sylwestrową" z 1981 roku. Bellucci zagrała Chantal, piękną i wyrachowaną żonę adwokata Henry'ego Hearsta, oskarżonego o zabójstwo dwóch nastoletnich dziewczynek. Po występie w produkcji Stephena Hopkinsa aktorka otrzymała wiele propozycji ról w hollywoodzkich filmach, które odrzuciła jednak, decydując się przyjąć tytułową rolę w "Malenie" Giuseppe Tornatore. Wybór okazał się trafny, bo kreacja okazała się jedną z najlepszych w jej karierze.