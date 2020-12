Salma Hayek ostatnie dni mijającego roku spędza pod palmami. 54-letnia aktorka pochwaliła się zdjęciami w bikini, a jej fani oszaleli. "Czy ty się w ogóle starzejesz?" - komentują.

Salma Hayek wciąż zachwyca seksapilem /Amy Sussman /Getty Images

Salma Hayek od lat należy do czołówki największych gwiazd światowego kina. Piękna aktorka, nominowana do Oscara za pamiętną rolę w filmie "Frida", cieszy się nie tylko uznaniem krytyków, ale i ogromną sympatią widzów. Na całym świecie ma rzeszę wiernych i oddanych fanów. Tylko na Instagramie jej poczynania śledzi niemal 17 mln internautów. Aktorka regularnie dzieli się tam z obserwatorami zdjęciami, uchylając rąbka tajemnicy na temat swojego życia prywatnego.

Salma Hayek zachwyca w bikini



Gwiazda filmu "Desperado" ostatnio pokazała fanom, jak spędza ostatnie dni mijającego roku. Okazuje się, że piękna 54-latka spędzi sylwestra pod palmami. Hayek podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z egzotycznej plaży, do których pozowała w podkreślającym kształty w bikini.



Reklama

"Ostatnie dni 2020 roku. Nigdy nie byłam bardziej wdzięczna za zdrowie i kontakt z naturą" - podpisała fotografię.

Instagram Post

Tymczasem internauci zasypali gwiazdę komentarzami. Fani nie kryją, że są pod wrażeniem figury 54-latki. Trzeba przyznać, że Hayek prezentuje się znakomicie i pomimo upływu lat niezmiennie zachwyca.

Salma Hayek: Meksykańska fantazja 1 / 15 Hayek już w dzieciństwie należała do osób wyjątkowo zaradnych, a jej ognisty temperament dał o sobie znać, gdy tylko rodzice wysłali ją do katolickiej szkoły z internatem w wieku 12 lat. Urodzona w Meksyku przyszła gwiazda została po dwóch latach odesłana przez opiekunów z powrotem. Nauczyciele argumentowali ten krok, pisząc, że młodziutka Salma ich terroryzowała. Rodzicom przysłano informację, że buntownicza dziewczynka cierpi na ADHD i dysleksję. Choć początki były trudne, Hayek, dzięki upartości i pewności siebie, bardzo łatwo odnalazła się w otaczającej rzeczywistości. Najpierw rozpoczęła studia ze stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ibero-Amerykańskim, lecz gdy tylko zrozumiała, że chce być aktorką, porzuciła uczelnię i zaczęła chodzić na castingi. Rezultat był natychmiastowy - mimo braku większego doświadczenia została wybrana do głównej roli w meksykańskiej telenoweli "Teresa" (1989). Źródło: East News Autor: Mary Evans Picture Library udostępnij

Przeczytaj artykuł na stronie RMF!

Maria Staroń