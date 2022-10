"Jako człowiek Rodman prezentuje nieokiełznany charakter. A ja najbardziej lubię zgłębiać postaci, które pokazują, co to znaczy być wolnym i dokonywać wyborów bez względu na konsekwencje. Rodman jest eklektyczny. Ma otwarty umysł i serce. Egoistycznie chcesz zagrać taką rolę, bo ty też zaczniesz taki być. Jesse Brown uczy mnie rzeczy dotyczących mojego ducha i ciała. Wiem, że Rodman zrobi to samo i nie mogę się już doczekać wejścia w jego postać" - wyznał Majors w rozmowie z portalem "Variety". Jesse Brown, którego wspomina, to postać, którą zagrał w filmie "Devotion" pokazywanym na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Toronto.

Zdjęcie Dennis Rodman w 1997 roku / Manny Millan /Sports Illustrated via Getty Images / Getty Images

"48 Hours in Vegas": O czym opowie film?

Oparty na faktach film "48 Hours in Vegas" opowie historię przypomnianą niedawno w hitowym dokumencie Netfliksa zatytułowanym "Ostatni taniec". W trakcie finałów NBA w 1998 roku Dennis Rodman zniknął na dwa dni pomiędzy trzecim, a czwartym meczem pomiędzy drużynami Chicago Bulls, której był graczem, a Utah Jazz. Zamiast na treningu, popularny "Robak" odnalazł się w Las Vegas. Scenariusz filmu o Rodmanie napisał Jordan VanDina. To właśnie on ujawnił, że główną rolę w tym filmie zagra Jonathan Majors.

"48 Hours in Vegas" nie jest jedynym filmem sportowym, w jakim niedługo zobaczymy Jonathana Majorsa. W poniedziałek 17 października zaprezentowano pierwsze plakaty filmu "Creed III", kontynuacji serii "Rocky". Majorsowi przypadła w udziale rola Damiana "Dame’a" Andersona, głównego przeciwnika Adonisa Creeda. Film "Creed 3" trafi na ekrany już 3 marca 2023 roku.

Kolejną oczekiwaną rolą Majorsa jest komiksowa postać Kanga Zdobywcy, którą zagra w Kinowym Uniwersum Marvela (MCU). Po raz pierwszy w tej roli zobaczymy go w filmie "Ant-Man i Osa: Kwantomania", którego premiera została zaplanowana na 17 lutego 2023 roku. Potem zobaczymy go też w tej roli w szykowanych na 2025 i 2026 rok filmach "Avengers: The Kang Dynasty" oraz "Avengers: Secret Wars".