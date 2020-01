45-letnia Chloë Sevigny spodziewa się pierwszego dziecka

Nominowana do Oscara 45-letnia Chloë Sevigny jest w ciąży. I choć nie jest rekordzistką wśród celebrytek, które decydują się na dziecko po czterdziestce, to sama przyznaje, że jej ciąża jest nazywana "geriatryczną".

Chloë Sevigny sama przyznaje, że jej ciąża jest nazywana "geriatryczną". /Jacopo Raule /Getty Images

Gwiazda "American Horror Story" jest w piątym miesiącu ciąży. To będzie jej debiut w roli mamy. Jej partner Sinisa Mackovic, dyrektor jednej z galerii w Nowym Jorku, z którym spotyka się od roku, też nie ma doświadczenia w wychowywaniu dzieci.



Reklama

Spekulacje o tym, że Chloë jest w błogosławionym stanie trwają od początku stycznia, gdy gwiazda podczas spotkania z dziennikarzami odmówiła wina. Zapytana wprost, czy spodziewa się dziecka, stwierdziła, że nie będzie komentować w mediach życia osobistego.



Ale plotki nie ucichły, tym bardziej, że niedługo później Sevigny i Mackovic zostali przyłapani na czułościach podczas spaceru po ulicach Nowego Jorku.

Chloë Sevigny: Aktorka transgresyjna 1 / 13 Tempo jej aktorskiej kariery wyznaczała aura skandali, towarzyszących kolejnym premierom: od szokujących "Dzieciaków" Larry'ego Clarke'a, przez transgresyjne "Nie czas na łzy" Kimberly Peirce po skandalizujące "Brown Bunny" Vincenta Gallo. Ale jak mówił o Sevigny reżyser filmu "Mr Nice": "Jest jedną z tych aktorek, które zawsze przyciągają uwagę na ekranie, ma w sobie tą nieprzewidywalność, która jest bardzo atrakcyjna dla oka". Źródło: East News Autor: Vianney Le Caer/Invision/AP udostępnij

Jeszcze do niedawna Chloë Sevigny pracowała na planie serialu Netflixa. Ukrywała jednak rosnący brzuch, dobierając odpowiednią garderobę. Do momentu, aż przestało być to możliwe. Wciąż za to ukrywana jest płeć dziecka.

Aktorka nie jest rekordzistką. Janet Jackson urodziła pierwsze dziecko w wieku 50 lat.