45. FPFF w Gdyni w innym terminie?

​Organizacja 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych we wrześniu 2020 roku jest coraz mniej realna. Decyzję w sprawie nowego terminu wydarzenia Komitet Organizacyjny podejmie na posiedzeniu zaplanowanym na 2 czerwca.

Niepewność związana z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie oraz wymuszony przez nią przestój w produkcjach filmowych - to powody ewentualnej decyzji o przesunięciu tegorocznego festiwalu, do jakiej skłaniają się członkowie Komitetu Organizacyjnego.



- Dajemy sobie jeszcze trochę czasu, by zdobyć więcej danych i uważnie przeanalizować sytuację w polskiej branży filmowej. Chcemy rzetelnie ocenić, kiedy i ile nowych filmów mogłoby zostać zgłoszonych do Konkursu Głównego w Gdyni - wyjaśnia Leszek Kopeć, dyrektor festiwalu.

- Wszystko jednak wskazuje na to, że jest ich zdecydowanie za mało na nabór, który zwykle przeprowadzamy w maju z myślą o wrześniowym festiwalu. Coraz bardziej realny staje się więc scenariusz przełożenia imprezy na później - dodaje.



Ewentualny nowy termin 45. FPFF może dotyczyć listopada lub grudnia 2020 roku, a nawet stycznia 2021 roku. - Wszystko zależy od tego, kiedy wznowione zostaną przerwane produkcje filmowe, które pandemia zaskoczyła na różnym etapie prac - zaznacza Leszek Kopeć.