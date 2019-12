"365 dni": Znamy obsadę filmu

Blanka Lipińska zaistniała w polskim show-biznesie za sprawą swojej erotycznej trylogii, która okrzyknięta została "polską wersją Greya". Już 7 lutego do kin trafi ekranizacja pierwszej części miłosnej historii Laury i Massimo. Autorka bestsellerów bardzo długo trzymała w tajemnicy, kto zagra w jej filmie, ale teraz już wszystko jasne! Podczas konferencji prasowej w Warszawie ogłoszono obsadę filmu. Pojawiły się znane, polskie nazwiska!

Tak prezentują się wszystkie gwiazdy "365 dni" /Jarosław Antoniak /MWMedia

"365 dni", "Ten dzień" i "Kolejne 365 dni" - trylogia Blanki Lipińskiej w ostatnim czasie stała się najpopularniejszym erotykiem w naszym kraju. Powieść okrzyknięta została "polską wersją Greya", a pierwsza część historii Laury i Massimo sprzedała się w ponad 500 tys. egzemplarzy, zyskując miano bestsellera.



Nic więc dziwnego, że wieści o ekranizacji "365 dni" rozgrzały fanów książki. Od pojawienia się tej informacji wielbiciele erotycznej historii zastanawiali się, kto pojawi się na dużym ekranie. Czytelniczki z pewnością najbardziej interesowała postać Massimo. O tym, kto zagra głównego bohatera, Lipińska zdradziła już jakiś czas temu, jednak postać Laury wciąż pozostawała niewiadomą. Aż do teraz!

Podczas konferencji prasowej w Warszawie ogłoszono całą obsadę filmu. Wśród aktorów nie brakuje znanych nazwisk. Największe zainteresowanie budzi jednak aktorka, która wcieli się w postać głównej bohaterki - Laury Biel. Nie jest to, tak jak spekulowano wcześniej Natalia janoszek, która co prawda pojawi się w produkcji, jednak zagra w niej inną rolę. To aktorka teatralna Anna Maria Sieklucka.

Sieklucka nie była dotąd znana szerszej publiczności. 27-latka pochodzi z Lublina, gdzie ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego. Po maturze zdecydowała się na studia we wrocławskiej filii Wydziału Lalkarskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Aktualnie aktorka mieszka w Warszawie. Jak podaje magazyn "Gala", Sieklucka jest w stałym związku ze starszym o 18 lat reżyserem teatralnym Łukaszem Witt-Michałowskim.

Występ w filmie "365 dni" będzie dla Siekluckiej debiutem na dużym ekranie. Dotychczas kobieta występowała głównie w teatrze. Polscy widzowie mogli ją wcześniej zobaczyć także w serialu "Na dobre i na złe" gdzie gościnnie wcielała się w postać Anieli Grabek. Być może jej rola w ekranizacji erotycznej powieści rozpocznie jej filmową karierę.

Zdjęcie Anna Maria Sieklucka wcieli się w Laurę Biel / Adam Jankowski / Reporter

Poza Sieklucką w "365 dniach" zobaczymy m.in.: Michele Morrone (Don Massimo Torricelli), Magdaleną Lamparską (Olga, przyjaciółka Laury), Natalię Janoszek (Karolina, siostra Laury), Tomasza Stockingera (tata Laury), Grażynę Szapołowską (mama Laury) i Nataszę Urbańską (była partnerka Massino).

