W czasie wydarzenia w Toruniu zjawiły się gwiazdy światowego formatu. Otwarcie festiwalu i seans "Biednych istot" zaszczycił Willem Dafoe. Nagrodę Specjalną dla Aktora otrzymał Adam Driver, który zaprezentował film "Ferrari" Michaela Manna. Sean Penn przedstawił swój dokument "Superpower", opowiadający o rosyjskiej agresji na Ukrainę i pierwszych dniach konfliktu. Z kolei Peter Dinklage zaprezentował "She Came to Me", swój najnowszy film i otrzymał Nagrodę Dyrektora Festiwalu dla Aktora.

W Konkursie Głównym nominowano czterech polskich operatorów: Łukasza Żala za "Strefę interesów" Jonathana Glazera, Dariusza Wolskiego za "Napoleona" Ridleya Scotta, Michała Sobocińskiego za "Filipa" Michała Kwiecińskiego i Pawła Edelmana za "Lee. Na własne oczy" Ellen Kuras. Niestety, żaden z nich nie został nagrodzony przez jury Konkursu Głównego.

"Strefa interesów" otrzymała nagrodę FIPRESCI. W konkursie filmów polskich triumfował "Doppelgänger. Sobowtór" Jana Holoubka ze zdjęciami Bartłomieja Kaczmarka.

Lista nagrodzonych na 31. Energa Camerimage:

Konkurs Główny:

Złota Żaba

"The New Boy", reż. Warwick Thornton, zdj. Warwick Thornton

Srebrna Żaba

"Hrabia", reż. Pablo Larrain, zdj. Edward Lachman

Brązowa Żaba

"Biedne istoty", reż. Yorgos Lanthimos, zdj. Robbie Ryan

Nagroda FIPRESCI:

"Strefa interesów", reż. Jonathan Glazer, zdj. Łukasz Żal

Nagroda Publiczności:

"Biedne istoty", reż. Yorgos Lanthimos

Konkurs Filmów Polskich:

"Doppelgänger. Sobowtór", reż. Jan Holoubek, zdj. Bartłomiej Kaczmarek

Konkurs Etiud Studenckich:

Złota Kijanka — Nagroda im. Laszlo Kovacsa

"Cremation, Or The Quarantine Hotel", reż. Ning Qian, zdj. Wen Lau

Srebrna Kijanka

"Plastic Touch", reż. Aitana Ahrens, zdj. Celia Morales

Brązowa Kijanka

"Poor Boy Long Way from Home", reż. Jonas Hollevoet, zdj. Tuur Oosterlinck

Konkurs Filmów Dokumentalnych:

"Echo", reż. Tatiana Huezo, zdj. Ernesto Pardo

Konkurs Krótkometrażowych Filmów Dokumentalnych:

"Oasis", reż. Justine Martin, zdj. Myriam Payette



Konkurs Debiutów Reżyserskich:

"Bogu dzięki, chłopiec", reż. Amjad Al-Rasheed, zdj. Kanamé Onoyama

Konkurs Debiutów Operatorskich:

"A Song Sung Blue", reż. Zihan Geng, zdj. Jiayue Hao

Konkurs Teledysków:

Son Lux "Undertow", reż. Alex Cook, zdj. Drew Bienemann

Konkurs Seriali Telewizyjnych:

"The Offer: Miejsce przy stole", reż. Dexter Fletcher, zdj. Salvatore Totino

Ponadto operatorka Mandy Walker, nominowana do Oscara za zdjęcia do "Elvisa", odebrała Nagrodę Dyrektora Festiwalu za 2022 roku — podczas poprzedniej edycji nie mogła jej przyjąć.

31. edycja Energa Camerimage odbyła się w dniach od 11 do 18 listopada 2023 roku w Toruniu.