27. "Lato z Muzami": Lidia Duda, Tomasz Sapryk i Filmowa Młoda Polska

Przez siedem dni trwania Lata z Muzami, z widzami festiwalu spotkali się m.in. Jakub Piątek, Magdalena Piekorz , Marcin Koszałka , Grzegorz Dębowski , Artur Paczesny , Kinga Dębska oraz Marta Strzelecka. Przez cały czas trwania festiwalu w Nowogardzkim Domu Kultury można było oglądać wystawę "Wyśniona historia kina na Podlasiu". Odbył się, zdominowany przez kobiety, Plener Malarski "Malowany Nowogard" pod kierownictwem Dominiki Odrowąż. Występ Urszuli Dudziak z Grzegorzem "Grzechem" Piotrowskim uświetnił otwarcie, a recital "Kobieta do zjedzenia" Magdaleny Smalary z zespołem, był wydarzeniem zamykającym festiwal.

Lato z Muzami 2024: Laur Cisowy dla Lidii Dudy

"Kocham dokument. To są nasze wspólne historie, które dzieją się tuż obok, za rogiem. To, że jako reżyserka dokumentalna dostałam Laur Cisowy, jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. Dziękuję wszystkim bohaterom, którzy napisali wspaniałe scenariusze do filmów, które mogłam wyreżyserować" - mówiła Lidia Duda, autorka filmów "Las", "Herkules" czy "Pisklaki", kiedy odbierała w Nowogardzie statuetkę Lauru Cisowego za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Pokazany na festiwalu najnowszy film Lidii Dudy zatytułowany "Las" wzbudził duże poruszenie i gorącą dyskusję po seansie, a zainteresowani mogli też poznać wcześniejsze filmy tej autorki. Lidia Duda wraz Urszulą Dudziak i Michałem Toczkiem wzięli udział w spotkaniu z osadzonymi w Zakładzie Karnym w Nowogardzie.

Laureaci 10. Konkursu Filmowa Młoda Polska

W kinie Orzeł w Nowogardzkim Domu Kultury dwa składy jurorskie: Jury profesjonalne i Jury młodzieżowe, obejrzało 18 krótkometrażowych filmów fabularnych wybranych z grona ponad stu zgłoszonych na 10. Konkurs Filmowa Młoda Polska. Obradujące osobno oba składy, nagrodziły ten sam film i był to pierwszy taki przypadek w historii.

Jury profesjonalne, w skład którego weszli Lidia Duda (przewodnicząca), Jakub Demiańczuk, Magdalena Szymków i Michał Toczek (laureat z roku 2023 za film "Być kimś") za najlepszy film uznało "Polish Dream" Małgorzaty Suwały. Swoją nagrodę dla tego filmu przyznało też Jury młodzieżowe, w którym zasiedli Maria Klimczak, Aleks Bonifrowski i Ernest Stolf, uczniowie II LO w Nowogardzie. W jurorskich uzasadnieniach przeczytać można: "Za obraz niedoskonałego świata i historii o drodze ku emancypacji, ukazanych czułym spojrzeniem reżyserki, operującej sprawnie estetyką kina lat 90." - napisali profesjonaliści. "Za dynamiczną, przepełnioną humorem akcję, charyzmatyczne postaci, odegrane przez idealnie dobranych aktorów i za dobrze oddany klimat lat 90." - pisali z kolei przedstawiciele młodzieży.

Reżyserka "Polish Dream" Małgorzata Suwała bohaterem swojej opowieści uczyniła dorastającego chłopaka, który postanawia usamodzielnić się od rodziców i angażuje się w podejrzany interes z gangsterem. Akcja rozgrywa się w Polsce lat 90. W głównych rolach wystąpili znany z serialu "1670" Michał Sikorski oraz Edyta Jungowska, Marek Kalita i Adam Bobik. Reżyserka i współscenarzystka przyjechała do Nowogardu, żeby osobiście odebrać obie nagrody. "Kilka lat temu przejeżdżałam przez Nowogard i pomyślałam, że chciałabym tu kiedyś wrócić" - mówiła ze sceny. "Polish Dream" powstał w Studiu Munka.

Bardziej współcześnie z kolei rozgrywa się akcja "Nagiego oka" Heleny Oborskiej. Produkcja (również Studio Munka) uhonorowana została przez Jury profesjonalne Wyróżnieniem za "Ukazanie współczesnej samotności w erze Tindera, seriali i iluzji miłości, i za przełamanie schematów patriarchalnych tak kina, jak i rzeczywistości". To już drugi film młodej autorki, który gościł w Konkursie Filmowa Młoda Polska. W 2019 roku publiczność dyskutowała o "Ukąszeniu" z Mary Komasa w roli dziewczyny zagubionej między rzeczywistością i światem fantazji.

Lidia Duda, przewodnicząca Jury profesjonalnego, chwaliła Festiwal i Konkurs za swoją unikatowość i autorski charakter.

Ulubieniec publiczności: Tomasz Sapryk

Wśród zwycięzców 27. "Lata z Muzami" znalazł się również Tomasz Sapryk , aktor teatralny i filmowy znany m.in. z kreacji w "Sztuczkach", "Rojst. Millenium", "Kruka", a także zaprezentowanych w Nowogardzie: "Święcie ognia" Kingi Dębskiej oraz "Jamajce" Bartosza Paducha. Do aktora należał sobotni wieczór, przedostatni dzień festiwalu, bowiem wtedy Tomasz Sapryk spotkał się z widzami po pokazie "Jamajki", a dodatkowo odebrał statuetkę przyznawaną przez organizatorów festiwalu noszącą, wszystko mówiącą nazwę, "Robi Swoje!". "Tak postrzegamy pracę Tomasza Sapryka, bo ta nagroda, to nasze uznanie dla jego życiowej postawy i zawodowej drogi. Jest to też nasze podziękowanie za jego szczery uśmiech, charakter i ciepło, którym nas obdarował i którym od lat dzieli się z widzami, nie tylko swoich filmów, ale też spektakli, które reżyseruje" - mówił Krzysztof Spór, dyrektor artystyczny "Lata z Muzami".

Dzień później razem z reżyserką Kingą Dębską, Tomasz Sapryk opowiadał o pracy nad "Świętem ognia" i kluczu, wedle którego został wybrany do roli ojca samodzielnie wychowującego dwie córki. Publiczność była zgodna, to był jeden z najlepszych filmów na festiwalu.

Zdjęcie Anna Serdiukow prowadzi spotkanie z Kingą Dębską i Tomaszem Saprykiem, fot. Dominika Rasińska-Peczeniuk / materiały prasowe

Lato z Muzami 2024: Spotkania i specjalni goście

Tomasz Sapryk, Kinga Dębska i Małgorzata Suwała to tylko niektórzy z gości, którzy przyjechali na festiwal, żeby rozmawiać z widzami o kinie. Przez festiwal przewinęło się 7 tysięcy widzów, w miasteczku liczącym 17 tysięcy osób. Obejrzeć można było łącznie około 50 produkcji długo- i krótkometrażowych, w większości najciekawszych premier i tytułów festiwalowych ostatnich miesięcy. Poza wspomnianymi polskimi filmami, zaprezentowane były m.in. "Pianoforte" Jakuba Piątka, "Horror Story" Adriana Apanela (wraz z jego "Stancją"), "Biała odwaga" Marcina Koszałki i "Tyle co nic" Grzegorza Dębowskiego z genialną kreacją Artura Paczesnego. Reżyserzy spotkali się z widzami w trakcie rozmów prowadzonych z nimi przez Annę Serdiukow dziennikarkę i dyrektorkę artystyczną Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Takich wywiadów odbyło się łącznie jedenaście.

Z widzami spotkała się też Magdalena Piekorz, która opowiedziała o Jerzym Stuhrze, który zmarł kilka dni wcześniej, a któremu na "Lecie z Muzami" poświęcono specjalny wieczór filmowy i zaprezentowano "Wodzireja" w reżyserii Feliksa Falka. Do Nowogardu zawitała Marta Strzelecka z książką "Ziemianki". Mocno na festiwalu reprezentowane było Podlasie, które przywiozło nie tylko wspomnianą wystawę, ale też projekt Filmowe Podlasie Atakuje! oraz kulinarne specjały z tego regionu. Wiele emocji wzbudziły seanse filmów zagranicznych "Anatomii upadku", "Perfect Days", "Bękarta", "Strefy interesów" (polska koprodukcja), "Światłonocy" oraz zwariowanych "Setek bobrów", a każdemu z tych seansów towarzyszyły specjalne prelekcje przygotowane przez Krzysztofa Spóra, Annę Serdiukow i Jakuba Demiańczuka.

Festiwalem kieruje z ramienia Nowogardzkiego Domu Kultury Aneta Drążewska. Dyrektorem artystycznym Festiwalu "Lato z Muzami" jest Krzysztof Spór, dziennikarz filmowy i popularyzator kultury filmowej. Kuratorką Konkursu Filmowa Młoda Polska jest Dagmara Romanowska, dziennikarka filmowa i programerka m.in. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film.

Organizatorami Festiwalu są: Nowogardzki Dom Kultury, Burmistrz Nowogardu i Urząd Miejski w Nowogardzie.

28. edycja Festiwalu Filmu Muzyki Malarstwa "Lato z Muzami" odbędzie się w dniach 7-13 lipca 2025 w Nowogardzie (woj. zachodniopomorskie).