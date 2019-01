25 lat po premierze "Lista Schindlera" wróci na ekrany kin

Jeden z najważniejszych filmów w historii kinematografii, nagrodzony siedmioma Oscarami obraz Stevena Spielberga "Lista Schindlera" po 25 latach od premiery wróci na ekrany kin. 27 stycznia w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu zaplanowano pokazy specjalne m.in. w krakowskim Kinie pod Baranami.

Kadr z "Listy Schindlera" /Mary Evans Picture Library / East News

"Lista Schindlera" była kręcona w Polsce, przy współudziale polskich twórców i aktorów. Większość zdjęć powstała w Krakowie. W filmie wystąpili: Liam Neeson w roli niemieckiego przemysłowca ratującego Żydów Oskara Schindlera, Ben Kingsley jako jego sekretarz Izaak Stern oraz Ralph Fiennes jako komendant obozu w Płaszowie Amon Goeth. Obok nich pojawili się również polscy aktorzy m.in.: Andrzej Seweryn, Anna Mucha, Piotr Polk, Jacek Wójcicki, Paweł Deląg, Jerzy Nowak, Agnieszka Krukówna, Olaf Lubaszenko i Maja Ostaszewska.



Steven Spielberg wbrew obawom producentów zdecydował się zrealizować film w czerni i bieli, uznając, że w ten sposób można lepiej oddać tragedię Shoah. Autorem zdjęć był znakomity polski operator Janusz Kamiński, a scenografię stworzyli: Allan Starski i Ewa Braun



Reklama

W krótkim filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych i zapowiadającym 25-lecie "Listy Schindlera" Steven Spielberg mówi, że dla niego to film "bardzo osobisty". "To wstrząsająca, prawdziwa historia o potędze człowieczeństwa w jednym z najciemniejszych okresów historii" - mówi Spielberg. "To historia odwagi i nadziei, której świat potrzebuje teraz bardziej niż kiedykolwiek, więc zapraszam do oglądania tego filmu, żeby jego przesłanie nigdy nie zostało zapomniane" - podkreślił.

Wideo Steven Spielberg On The Legacy Of 'Schindler's List' 25 Years Later

Z okazji 25-lecia film został udostępniony w wersji 4K Ultra HD.



"Jubileuszowe" pokazy odbyły się już w USA, w styczniu zaplanowano je w Polsce. W Krakowie "Listę Schindlera" będzie można obejrzeć 27 stycznia w Kinie pod Baranami o godz. 13:00 i 18:00.

"Lista Schindlera to jeden z najważniejszych filmów o Holokauście w historii. Fakt, że reżyserem filmu jest Steven Spielberg, a obraz ten odniósł ogromny, również komercyjny, sukces sprawił, że o tym, co działo się w Polsce dowiedzieli się ludzie na całym świecie. Nie bez znaczenia jest tu również znakomita obsada oraz liczne nagrody. Myślę, że mijające właśnie 25 lat od powstania tej produkcji oraz 74. rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau to dobry moment, żeby sobie ten poruszający film przypomnieć" - powiedziała PAP Anna Kalfas z Kina pod Baranami.

Na każdym z seansów będzie 128 miejsc. W przypadku dużego zainteresowania Kino pod Baranami przewiduje kolejne pokazy.

Scenariusz "Listy Schindlera" powstał na podstawie powieści Thomasa Keneally'ego. Opowiada ona o niemieckim przemysłowcu Oskarze Schindlerze, który na początku 1940 r. założył na krakowskim Zabłociu fabrykę Naczyń Emaliowanych. Zatrudniał w niej Żydów z krakowskiego getta, a później także z obozu w Płaszowie. Jesienią 1944 r. fabrykę ewakuowano do Bruennlitz na Morawach, gdzie robotnicy doczekali wyzwolenia. Dzięki pomocy Schindlera ocalało ponad 1 tys. osób. Za ratowanie Żydów został on nagrodzony tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.



Wideo "Lista Schindlera" (1993): Official Trailer - Steven Spielberg Movie HD

"Lista Schnidlera" Stevena Spielberga została w 1994 r. uhonorowana Oscarami dla najlepszego filmu i najlepszego reżysera oraz za najlepszy scenariusz adaptowany, muzykę oryginalną, zdjęcia, scenografię i montaż. Film otrzymał także po trzy Złote Globy oraz nagrody BAFTA.