„25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”: Kazik śpiewa o wolności i sprawiedliwości

Kazik Staszewski zaprezentował utwór promujący „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” – oparty na prawdziwych wydarzeniach film Jana Holoubka o młodym mężczyźnie skazanym za zbrodnię, której nie popełnił.

Ballada z muzyką Staszewskiego i Wojtka Jabłońskiego utrzymana jest w charakterystycznym stylu artysty i nawiązuje w brzmieniu do najlepszych albumów Kultu. Kazik śpiewa w niej o wolności, uczciwości i sprawiedliwości - kluczowych słowach w życiu Tomka Komendy, który pomimo swojej niewinności spędził za kratami osiemnaście lat.



Autorem teledysku do wideoklipu wykorzystującego ujęcia z filmu jest uznany, wielokrotnie nagradzany twórca krótkich form Jacek Kościuszko.

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" to poruszający dramat sensacyjny, oparty na prawdziwych wydarzeniach z życia Tomasza Komendy, którymi żyła cała Polska. To fabularna opowieść o życiu młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za popełnienie brutalnego przestępstwa. Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak to mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na sprawiedliwość?

Za kamerą filmu stanął Jan Holoubek - zdobywca Grand Prix festiwalu "Młodzi i Film", autor głośnego i popularnego serialu "Rojst". Wyśmienitą obsadę aktorską współtworzą zdobywcy prestiżowych polskich nagród filmowych, m.in.: Agata Kulesza, Jan Frycz, Andrzej Konopka, Magdalena Różczka i Dariusz Chojnacki. Rolę Tomasza Komendy zagrał niezwykle utalentowany Piotr Trojan, mający na koncie udział w takich produkcjach, jak: "Chce się żyć" czy serial "Pułapka".



"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" to poruszająca opowieść o niezłomności ludzkiego ducha, wytrwałości oraz sile, jaka tkwi w rodzinie. Pełna napięcia i mocnych, wyrazistych postaci historia, stworzona według najlepszych zachodnich wzorców. Pokazująca nieznane wątki i rzucająca nowe światło na wydarzenia, które doprowadziły do skazania i uniewinnienia Komendy.

Film trafi na kinowe ekrany 18 września.