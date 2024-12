25 lat hitu "Kevin sam w domu" na antenie Polsatu. Ruszyła niezwykła kampania

"Kevin sam w domu" na antenie Polsatu. Już dziś premiera najzabawniejszego spotu reklamowego

Wśród zaangażowanych w reklamę gwiazd są: Krzysztof Ibisz, Piotr Cyrwus i członkowie Kabaretu Skeczów Męczących. To właśnie ci ulubieńcy widzów wspólnymi siłami stworzyli zabawne zaproszenie do spędzenia wigilijnego wieczoru przy Polsacie. Co dokładnie przygotowali?

Najbardziej kultowe sceny z hitu "Kevin sam w domu" znają wszyscy Polacy. Tym jednak razem w roli Kevina krzyczącego przed lustrem będzie można zobaczyć... Krzysztofa Ibisza! W rolę włamywaczy wcielili się artyści z Kabaretu Skeczów Męczących, a strasznym sąsiadem stał się Piotr Cyrwus. Takiego spotu reklamowego jeszcze w telewizji nie było!

Reklama

A wszystko po to, by z uśmiechem i nostalgią uczcić ćwierć wieku z najmilszą świąteczną legendą, na którą co roku czekają wszyscy widzowie! Zgodnie z humorystycznym powiedzeniem "Jest Kevin, są święta".

Wideo youtube

Pierwszy spot reklamowy zostanie wyświetlony już dziś (10 grudnia) o godz. 17:12 tylko w Polsacie!

Zobacz też: Zagra u cenionego reżysera już trzeci raz! "Czuję, że robię coś dobrze"