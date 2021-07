24. "Lato z Muzami": Nagrody dla Mariusza Wilczyńskiego i "Sukienki"

Mariusz Wilczyński, autor pełnometrażowej, wielokrotnie nagradzanej w kraju i na świecie animacji "Zabij to i wyjedź z tego miasta", otrzymał Laur Cisowy 24. edycji Festiwalu Filmu Muzyki Malarstwa "Lato z Muzami" w Nowogardzie. Podczas imprezy nagrodzono również filmy "Sukienka, "Dog Days" i "Uległość". Festiwal zakończył się w niedzielę, 18 lipca.

24. Lato z Muzami w Nowogardzie - wręczenie nagród /materiały prasowe

Przez tydzień festiwal "Lato z Muzami" odwiedziło ponad pięć tysięcy widzów (Nowogard liczy około 17 tysięcy mieszkańców). Projekcje odbywały się w kinie Orzeł w Nowogardzkim Domu Kultury oraz w plenerze.

W programie 24. Festiwalu "Lato z Muzami" znalazło się ponad 60 filmów pełno- i krótkometrażowych, wśród nich liczne pokazy przedpremierowe najgłośniejszych produkcji ostatnich miesięcy, nagradzanych m.in. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Krakowskim Festiwalu Filmowym, Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" oraz przez Polską Akademię Filmową.



Publiczność mogła zapoznać się m.in. z takimi tytułami jak "Sweat" Magnusa von Horna, "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej, "Magnezja" Macieja Bochniaka, "xABo: Ksiądz Boniecki" Aleksandry Potoczek, "Proste rzeczy" Grzegorza Zaricznego, "Amatorzy" Iwony Siekierzyńskiej, "Biały Potok" Michała Grzybowskiego, "Po złoto. Historia Władysława Kozakiewicza" Ksawerego Szczepanika, nominowana do Oscara "Aida" Jasmila Zbanic oraz - uhonorowany dwoma statuetkami w Wenecji "Nowy porządek" Michela Franco. W Nowogardzie pokazano również filmy "1970" Tomasza Wolskiego oraz "Malowanego ptaka". Nie zabrakło też klasyki kina prezentowanej w kinie plenerowym.

Podczas festiwalu odbyły się liczne spotkania z twórcami filmowymi. O pracy z Małgorzatą Szumowską, Jasmilą Zbanic i Pawłem Pawlikowskim opowiadał jeden z najwybitniejszych polskich montażystów Jarosław Kamiński. Z widzami spotkali się również m.in. Roma Gąsiorowska, Wojciech Solarz, Grzegorz Zariczny, Tomasz Wolski, Anna Gawlita, Iwona Siekierzyńska, Tatiana Matysiak, Krzysztof Jankowski, Michał Grzybowski, Agnieszka Dulęba-Kasza, Aleksandra Potoczek, Maciej Bochniak i ksiądz Adam Boniecki. Wojciech Solarz i Krzysztof Jankowski spotkali się też z osadzonymi w Zakładzie Karnym w Nowogardzie, gdzie zaprezentowali im swój film "Pokój" wg prozy Stanisława Lema.

Prawie dwie godziny trwało spotkanie z Mariuszem Wilczyńskim - gościem honorowym tegorocznego "Lata z Muzami" i laureatem Lauru Cisowego, nagrody przyznanej mu za wybitne osiągnięcia artystyczne. Twórca przedstawił w Nowogardzie swoje opus magnum: realizowaną przez 14 lat pełnometrażową animację "Zabij to i wyjedź z tego miasta", obsypaną nagrodami na całym świecie. W Nowogardzie zobaczyć można było również jego wcześniejsze animacje krótkometrażowe oraz filmy animowane jego studentów, w tym prezentowane równocześnie w Nowogardzie i Cannes "Bestie wśród nas" Natalii Durszewicz.

Odbierając Laur Cisowy, autor dołączył do grona innych wybitnych osobowości świata kina - wśród wcześniejszych laureatów tej statuetki są bowiem Janusz Morgenstern, Dorota Kędzierzawska, Marek Koterski, Janusz Zaorski, Agnieszka Holland, Wojciech Smarzowski, Piotr Dumała, Joanna Kos-Krauze i Krzysztof Krauze oraz Jan Jakub Kolski.

W niedzielny wieczór swój werdykt ogłosili także jurorzy 7. Konkursu Filmowa Młoda Polska, skupionego na młodym polskim kinie krótkometrażowym. Do Konkursu Filmowa Młoda Polska, koordynowanego przez dziennikarkę filmową Dagmarę Romanowską, zgłoszono aż 150 filmów (zrealizowanych w okresie od 2019 do 2021 roku), co jest festiwalowym rekordem.

Po obejrzeniu 22 fabularnych produkcji jury w składzie: reżyser Grzegorz Zariczny (przewodniczący), ks. Wojciech Koladyński, animator kultury i dyrektor Ińskiego Lata Filmowego Przemysław Lewandowski i malarka Dominika Odrowąż - podjęło decyzję o przyznaniu Grand Prix Tadeuszowi Łysiakowi za film "Sukienka". Wyprodukowana przez Warszawską Szkołę Filmową opowieść o samotnej i wrażliwej pracownicy małego motelu doceniono za "czuły portret bohaterki i świata, którego piękno zasługuje na szczególną uwagę".

Wyróżnienie otrzymała Zuzanna Grajcewicz za wyprodukowany przez Szkołę Filmową w Łodzi film "Dog Days". To gorzka wizja pozbawionej zwierząt rzeczywistości, w której ludzie przekraczają granice człowieczeństwa. Jury w swoim werdykcie zwróciło uwagę na "wieloznaczną grę pomiędzy światem zwierząt i ludzi oraz odważną formalnie krytykę społeczną".

Trzecią nagrodę 7. Konkursu Filmowa Młoda Polska przyznało jury młodzieżowe w składzie: Jagoda Dobrowolska, Hanna Kucal i Paweł Niemczyn. Laureatem został Michał Ciechomski za film "Uległość", wyprodukowany przez Szkołę Filmową im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Opowieść o poczciwym rybaku, który burzy porządek świata, młodzi uhonorowali za "metaforyczne ukazanie odmiennej rzeczywistości i stworzenie osobnego uniwersum".



24. edycję "Lata z Muzami" zakończył pokaz plenerowy filmu Bustera Keatona "Rozkosze gościnności", do którego muzykę na żywo zaprezentował duet Miłosz Pękala i Magdalena Kordylasińska-Pękala.

24. edycja Festiwalu Filmowego "Lato z Muzami" odbyła się w dniach 12-18 lipca 2021 w Nowogardzie (woj. zachodniopomorskie).