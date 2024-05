21. Millennium Docs Against Gravity: Kim są laureaci? Oto najlepsze dokumenty

Millennium Docs Against Gravity 2024: Laureaci

"To jeszcze nie zwieńczenie festiwalu. Jeszcze przez pełne trzy dni będzie się odbywał w kinach w 7 miastach, a później od wtorku 21 maja do 3 czerwca publiczność, która nie mogła przyjść do kina, która będzie chciała nadrobić pewne braki w programie festiwalu, będzie mogła zobaczyć filmy w trakcie festiwalu online" - powiedział podczas uroczystości Artur Liebhart, dyrektor i założyciel festiwalu.

"Udało nam się zebrać najlepsze filmy dokumentalne z całego świata. Nasz cykl selekcyjny trwał dłużej niż 12 miesięcy" - podkreślił, dodając, że organizatorzy już pracują nad programem przyszłorocznej imprezy. "Filmów dokumentalnych nie produkuje się dla nagród, aczkolwiek jest to wyraz podziwu i jakiś rodzaj gratyfikacji za ciężką, wieloletnią pracę" - zauważył Liebhart.

Nagrodę Bank Millenium Grand Prix przyznano filmowi "Nie chcemy innej ziemi" (reż. Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor), ukazujący "ciągnącą się przez dekady batalię prawną mieszkańców Masafer Yatta na Zachodnim Brzegu o zachowanie swojej wioski" - czytamy na stronie festiwalu. Nagrodę w imieniu twórców filmu odebrał ambasador Palestyny w Polsce Mahmoud Khalifa.

"Miło czuć i pamiętać, że jest się wśród przyjaciół. To wyróżnienie ma wielkie znaczenie dla ludzi, którzy walczą o swoje prawo do życia w spokoju i pokoju" - powiedział ambasador odbierając nagrodę.

W tej kategorii wyróżniono także filmy "Sugarcane" (reż. Emily Kassie, Julian Brave Noise Cat) oraz "Agent szczęścia" (reż. Dorottya Zurbo, Arun Bhattarai).

Nagrody lokalne w Konkursie Głównym przyznały także inne festiwalowe miasta: Wrocław przyznał Grand Prix Dolnego Śląska filmowi "Las" Lidii Dudy, Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni trafiła do "Hollywoodgate" (reż. Ibrahim Nash'at), Nagrodę Wolności ufundowaną przez miasto Poznań otrzymał "Ibelin" Benjamina Ree, a nagrodę Bydgoszcz Art.Doc Award - film "Nie chcemy innej ziemi".



Zwycięskim filmem w kategorii "Najlepszy debiut" wybrany został "Echa miłości" (reż. Zara Zerny) za - jak podkreślono w werdykcie jury - "wzruszające i piękne ukazanie tematu, który dla wielu ludzi stanowi temat tabu; za sposób pokazania miłości i straty oraz za wspaniałe ujęcia i muzykę, podkreślające godność starości".

W kategorii "Nos Chopina" jury nagrodziło "Jeszcze nie jestem tym, kim bym chciała" (reż. Klara Tasovska). Nagrodę dla "Najlepszego filmu polskiego" przyznano dokumentowi "Las" w reżyserii Lidii Dudy (przeczytaj recenzję) ; wyróżnienie otrzymał "Posłuchaj, co chcę Ci powiedzieć" Małgorzaty Imielskiej. Przyznano także nagrody "Green Warsaw Award", którą dostał film "Zieloni giganci" (reż. Laurence Billiet, Rachael Antony), wyróżniono także "Przynoszę Ci dzikość" (reż. Dyba Lach).

Za najlepszy film krótkometrażowy jury konkursowe uznało "Świeżaka" Michała Edelmana i Tomasza Pawlika. Wyróżnienie przyznano natomiast obrazowi "Kolizja" (reż. Camille Vigny). Nagroda Stowarzyszenia Kin Studyjnych w Konkursie Polskim trafiła do "Ostatniej wyprawy" w reżyserii Elizy Kubarskiej, a wyróżnienia w tej kategorii - do "Rave" Łukasza Rondudy i Dawida Nickela oraz "Posłuchaj, co chcę Ci powiedzieć" Imielskiej.

Podczas czwartkowej uroczystości ogłoszono także tytuł filmu, który otrzymał Nagrodę Amnesty International Polska. Nagroda główna w tej kategorii trafiła do "Lasu" Lidii Dudy, wyróżniono film "Nie jesteś sama" Karoliny Domagalskiej. Nagrodę za najlepsze zdjęcia przyznano "Piwnicy" Romana Blazhana. Duda i jej "Las" wyróżniono także Nagrodą Smakjam za najlepszą produkcję w Konkursie Polskim.

Warszawska odsłona imprezy zakończy się 19 maja. W dniach 21 maja - 3 czerwca festiwalowe filmy oglądać będzie można online.