"2001: Odyseja kosmiczna": Strój astronauty z filmu Kubricka trafił na aukcję

Kostium astronauty, noszony przez głównego bohaterem filmu "2001: Odyseja kosmiczna", został wystawiony na aukcji. Prognozuje się, że osiągnie wartość 200-300 tys. dolarów.

Kadr z filmu "2001: Odyseja kosmiczna" /materiały prasowe

Obraz "2001: Odyseja kosmiczna" z 1968 roku uchodzi za jeden z najwybitniejszych filmów fantastycznych w historii kina.



Do dziś dzieło Stanleya Kubricka robi na wielu duże wrażenie. Po "Odysei kosmicznej" nie zostało wiele pamiątek z planu. Kubrick miał zniszczyć dużą część filmowych kostiumów i gadżetów, gdyż nie chciał, by zostały wykorzystane w innych produkcjach bez jego zgody.



Wśród przedmiotów, które się zachowały, jest kosmiczny skafander w srebrnym kolorze z niebieską skrzynką na piersiach i hełmem. Oglądaliśmy w nim postać dr. Dave'a Bowmana w pamiętnej scenie, pokazującej, jak niszczy on komputer HAL 9000. Kostium nosiło też kilku innych bohaterów, więc był przemalowywany.

Być może ten skafander będzie najbardziej pożądanym obiektem podczas aukcji w domu aukcyjnym Julien's w Beverly Hills, zaplanowanej na 17-18 lipca tego roku. Szacuje się, że w trakcie licytacji zostanie sprzedany za 200-300 tys. dolarów.

Przedmioty wystawione na aukcję "Legends and Explorers" będzie można obejrzeć przed licytacją od 13 lipca. Wśród 900 przedmiotów, które trafią pod młotek, jest również joystick używany przez Neila Armstronga podczas misji Apollo 11.

Do tej pory najdroższym przedmiotem związanym z "Odyseją kosmiczną", sprzedanym na aukcji, był model statku Aries 1B. Eksponat, mający 81 cm wysokości i 69 cm szerokości, został w 2015 r. kupiony przez Amerykańską Akademię Filmową za 344 tys. dolarów.