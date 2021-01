200 milionów dolarów za nowy film z Chrisem Prattem?

Według informacji, do jakich dotarł portal "Variety", platforma streamingowa Amazon Studios jest bliska zakupu praw do nowego widowiska z Chrisem Prattem w roli głównej. Szacuje się, że wyprodukowany przez studio Skydance film "The Tomorrow War" kosztować będzie Amazon Studios około 200 milionów dolarów. Transakcja nie została jeszcze jednak dopięta na ostatni guzik.

Jeśli Amazonowi uda się sfinalizować zakup, w pokonanym polu pozostawi takie platformy streamingowe jak m.in. Apple TV+ czy Netflix. Ze względu na komercyjny potencjał filmu i fakt, że w roli głównej występuje w nim wielka gwiazda, zainteresowani są nim wszyscy najwięksi gracze na rynku. Mieli już możliwość zobaczenia filmu i byli pod jego wrażeniem.



Amazon Studios kontynuuje swoją politykę poszerzania repertuaru o wielkie produkcje filmowe, które z powodu pandemii COVID-19 nie mogą trafić do kin. Podobnie będzie w przypadku "The Tomorrow War", który - jeśli zostanie kupiony przez platformę streamingową - nie pojawi się w kinach. Podobnie było z zakupionym przez Amazon "Kolejnym filmem o Boracie", jak również czekającymi tam na premierę filmami "Coming 2 America" z Eddiem Murphym oraz ekranizacją powieści Toma Clancy'ego "Without Remorse".

Jednocześnie platforma Amazon Studios nie zapomina o mniejszych, niezależnych produkcjach, które do tej pory wspierała. W tym roku oferta platformy poszerzy się też o takie tytuły jak typowane pod kątem Oscarów filmy "One Night in Miami" Reginy King oraz "Sound of Metal" z głośną rolą Riza Ahmeda.

Akcja filmu "The Tomorrow War" rozgrywa się w przyszłości, gdy ludzkość przegrywa wojnę z najeźdźcami z kosmosu. Aby wyrównać szanse na zwycięstwo, naukowcy opracowali sposób na to, by wskrzeszać żołnierzy z przeszłości. Reżyserem filmu jest Chris McKay ("LEGO Batman: Film"), a scenariusz napisał Zach Dean ("24 godziny po śmierci"). W pozostałych rolach wystąpili w nim Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Keith Powers, Sam Richardson oraz J. K. Simmons. Kinowa premiera filmu została wcześniej ustalona na 23 lipca 2021 roku, ale wiele wskazuje na to, że do niej nie dojdzie.