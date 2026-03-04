"To już dziewiętnasta edycja festiwalu. Przez te wszystkie lata obserwowaliśmy, jak zmienia się rynek audiowizualny. FMF pilnie śledził i przybliżał festiwalowej publiczności wszelkie nowinki oraz stylistyki pojawiające się w muzyce pisanej dla filmu, gier i telewizji. Tak będzie również i tym razem - w bogactwie różnorodnych form znajdziemy wspólną przyjemność obcowania z magią muzyki filmowej" - mówi Agata Grabowiecka, Dyrektorka Artystyczna FMF.

Co w programie 19. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie?

Od środy 13 maja do niedzieli 17 maja Kraków będzie stolicą muzyki filmowej. Na publiczność czeka uroczysta Gala Nagród FMF z oprawą swingującego big bandu, autorskie koncerty wybitnych kompozytorów - Jamesa Newtona Howarda i Hauschki (Volkera Bertelmanna) - oraz Międzynarodowa Gala Seriali FMF. Wydarzeniem dla wszystkich grup wiekowych będzie specjalna projekcja filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" z muzyką na żywo, realizowana na licencji CineConcerts z okazji 25-lecia premiery produkcji.

19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie będzie pierwszym zaprogramowanym i realizowanym pod kierunkiem Agaty Grabowieckiej - doświadczonej menedżerki kultury, która przejęła stery wydarzenia w czerwcu zeszłego roku.

Hasłem przewodnim tej edycji jest magia muzyki filmowej, bo doskonale wiemy, jak silne emocje rodzą się w spotkaniu dźwięku i obrazu. Kiedy John Williams uwodzi nas dźwiękami czelesty i smyczków, przestajemy się zastanawiać, jakiego rodzaju efekty specjalne wprawiły w ruch magiczne miotły, po prostu dajemy się porwać historii. Podczas tych pięciu dni usłyszymy muzykę filmową w wielu odsłonach: od jazzowych wspomnień, poprzez najnowsze seriale, aż po hollywoodzki rozmach. Muzyka filmowa to dziś nowa klasyka – i to właśnie ona przyciąga w maju do Krakowa gości z całego świata

Koncertem otwierającym festiwal będzie Gala Nagród FMF. W środę, 13 maja, na dużej scenie Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie usłyszymy zarówno najnowsze kompozycje nagrodzonych artystów, jak i przeboje trzech legend muzyki filmowej: Jerzego "Dudusia" Matuszkiewicza ("Stawka większa niż życie", "Janosik"), Henryka Kuźniaka ("Vabank") oraz Henry'ego Manciniego ("Śniadanie u Tiffany'ego", "Różowa pantera"). Wystąpi także Mikołaj Trzaska, który otrzymał nagrodę Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku 2024.

Z kolei w czwartek, 14 maja, w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbędzie się koncert Magia Jamesa Newtona Howarda. "To właśnie James Newton Howard stworzył niepowtarzalne ścieżki dźwiękowe do tak głośnych filmów jak 'Pretty Woman', 'Szósty zmysł', 'Znaki', 'Krwawy diament' czy 'Czarownica', a także do przebojowych serii 'Fantastyczne zwierzęta' oraz 'Igrzyska śmierci'. W trakcie imponującej kariery otrzymał między innymi nagrody Emmy oraz Grammy, i aż dziewięciokrotnie był nominowany do Oscara" - mówi Magdalena Wojewoda-Mleczko, dyrektorka muzyczna RMF Classic.

W piątek, 15 maja, w postindustrialnej przestrzeni Teatru Łaźnia Nowa odbędzie się wydarzenie z cyklu AlterFMF - Immersive Experience: Hauschka. Hauschka to pseudonim niemieckiego kompozytora i pianisty Volkera Bertelmanna, nagrodzonego Oscarem za ścieżkę dźwiękową do filmu "Na Zachodzie bez zmian". Specjalnie na FMF kompozytor przygotował eksperymentalny koncert, podczas którego publiczność usłyszy jego najnowsze utwory. Sam Hauschka zagra na fortepianie preparowanym, którego brzmienie połączy się z elektroniką. Głośniki rozmieszczone wokół widowni oraz ponad nią sprawią, że dźwięk zacznie otaczać ją ze wszystkich stron.

W sobotę, 16 maja, w hali Tauron Areny Kraków odbędzie się Międzynarodowa Gala Seriali FMF. Usłyszymy suity z tak popularnych tytułów jak "Biały Lotos", "Bridgertonowie", "Dzień Szakala", "Pingwin", "Ripley" czy "Yellowstone", przygotowane specjalnie na tę okazję. Obok twórczości zagranicznych gwiazd pojawią się też nowe dzieła cieszących się międzynarodowym uznaniem kompozytorów polskich: Łukasza Targosza i Wojtka Urbańskiego. Artyści z Orkiestry Akademii Beethovenowskiej, Chóru Pro Musica Mundi oraz Chóru Chłopięcego i Dziewczęcego Filharmonii Krakowskiej pod batutą Dirka Brossé gwarantują wykonanie na najwyższym poziomie.

Na finał FMF zaplanowano pokaz najważniejszych scen z filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" z muzyką na żywo z okazji 25-lecia premiery produkcji. Niezapomnianą ścieżkę dźwiękową Johna Williamsa wykona Krakowska Orkiestra Filharmoniczna i Chór.

"Magia FMF-u przyciąga do Krakowa cały świat. Nie tylko dostarcza emocji i wrażeń festiwalowej publiczności, przedstawicielom branży czy mieszkańcom miasta, ale staje się też magnesem dla tysięcy gości, którzy chcą tu wracać i nazywają Kraków swoim drugim domem. (...) W maju znów będziemy wspólnie poszerzać horyzonty muzyczne - wrócimy do tego, co kochamy, ale i odkryjemy rzeczy nowe" - zapowiada 19. edycję FMF Agata Grabowiecka.