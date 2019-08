"1800 gramów": O najważniejszych sprawach

Magdalena Róźczka, Maciej Zakościelny, Danuta Stenka, Piotr Głowacki i Wojciech Mecwaldowski grają główne role w najnowszej produkcji twórców "Listów do "M". Prezentujemy pierwszy plakat pełnego emocji i wzruszeń filmu "1800 gramów", który zagości w kinach już od 15 listopada.

Magdalena Różczka w scenie z "1800 gramów" /materiały dystrybutora

"1800 gramów" to najnowszy filmowy projekt TVN, producenta takich hitów jak "Listy do M." czy "Podatek od miłości", które przed wielkimi ekranami zgromadziły łącznie imponującą liczbę blisko 10 milionów widzów! W roli głównej zobaczymy Magdalenę Różczkę, której partnerują: Piotr Głowacki, Danuta Stenka, Aleksandra Popławska, Maciej Zakościelny, Wojciech Mecwaldowski, Roma Gąsiorowska, Magdalena Lamparska, Anna Próchniak, Anna Smołowik, Dorota Kolak, Anna Tomaszewska, Marta Ścisłowicz, Wojciech Zieliński i Zbigniew Zamachowski. Gościnnie pojawi się w filmie także Tomasz Iwańca, czyli popularny polski raper znany tysiącom fanów jako Grubson.



Zdjęcia do filmu zrealizowane zostały w tym roku w Krakowie, producentem filmu jest Krystyna Lasoń (producent serii filmów z cyklu "Prawdziwe historie" m.in. "Oszukane", "Mój biegun", "Nad życie").

Akcja filmu "1800 gramów" rozgrywa się w Krakowie, w okresie przedświątecznym. Ewa (Magdalena Rożczka) - dyrektorka interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, szuka nowych rodziców dla porzuconych dzieci. Kobieta jest wulkanem energii i postrachem miejskich urzędników. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, potrafi wyważyć każde drzwi i nagiąć każdy przepis dla dobra dzieci ze swojego ośrodka. Zaraz przed Bożym Narodzeniem w jej życiu pojawia się niezwykła dziewczynka - Nutka, niemowlę porzucone przez matkę. By znaleźć dla niej rodzinę adopcyjną jeszcze przed świętami, Ewa gotowa jest zrobić wszystko, nawet poświęcić siebie, swoją karierę i szansę na miłość... Czy ratując jeden mały świat, Ewie uda się uratować również siebie?

Zdjęcie Plakat filmu "1800 gramów" / materiały dystrybutora

- "1800 gramów" to piękna i wzruszająca opowieść o najważniejszych ludzkich sprawach, o miłości i samotności, o poświęceniu i odwadze. Nasi bohaterowie muszą porzucić ograniczenia, w których tkwią, a wyzwanie, które przynosi im los, pozwala odnaleźć się i zmienić swoje życie. Wierzę, że ta historia chwyci za serce naszych widzów. Cieszę się, że do projektu udało nam się zaprosić znakomitych aktorów. Dodatkowym atutem są piękne plenery, bowiem akcja filmu rozgrywa się w Krakowie. Wielką satysfakcją jest, że to już ósmy film fabularny naszego krakowskiego zespołu" - opowiada Krystyna Lasoń, producentka.

- "1800 gramów" to bardzo ważny dla mnie projekt, w którego powstanie byłam zaangażowana od samego początku. To scenariusz inspirowany prawdziwymi historiami dzieci, które poznałam w czasie dziesięcioletniej współpracy z Interwencyjnym Ośrodkiem Preadopcyjnym w Otwocku. Mam nadzieję, że film da początek wielu budującym rozmowom, bowiem wokół adopcji jest wciąż dużo spraw do naprawienia, a jestem pewna, że dobro maleńkich dzieci, które rozpaczliwe potrzebują miłości i utulenia to temat, który dotyka każdego wrażliwego człowieka" - przekonuje Magdalena Różczka.

Reżyserem "1800 gramów" jest Marcin Głowacki, autorem zdjęć jest Dariusz Rudziński, za scenografię odpowiada Ryszard Melliwa, za montaż Krzysztof Boroń. Film powstał na podstawie oryginalnego scenariusza Piotra Jaska i Jana Holoubka, we współpracy scenariuszowej z Michałem Godzicem.