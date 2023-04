16-letnia córka Toma Cruise'a zaczyna aktorską karierę u boku... mamy

Suri Cruise rozpoczyna aktorską karierę

Nie tylko jednak przed scjentologami gwiazda chroniła swoją córkę. W najnowszym wywiadzie dla magazynu "Glamour" Holmes wyznała, że zawsze była bardzo opiekuńcza wobec Suri, która od urodzenia była w centrum zainteresowania i każdy jej krok był śledzony przez paparazzi. Dlatego po rozstaniu z Cruise'em aktorka robiła wszystko, by odizolować córkę od dziennikarzy i fotoreporterów. Potrzeba chronienia córki nie minęła jej do dziś.

Choć bowiem pasją Suri jest śpiewanie, jej mama zatrudnia ją w swoich filmach. W ubiegłym roku Suri wystąpiła w reżyserowanym przez Holmes filmie "Alone Together", a teraz będzie można ją zobaczyć "Rare Objects", który ma premierę 14 kwietnia. Holmes, która jest nie tylko reżyserką i współautorką scenariusza, a także gra w nim jedną z ról, w rozmowie z "Glamour" nie kryła, że zatrudniła córkę, bo chciała być blisko niej.

"To było bardzo ważne dla mnie, żeby mieć ją na planie. Suri jest moim sercem" - wyznała. I dała do zrozumienia, że będzie obsadzać ją w kolejnych swoich projektach.

