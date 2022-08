Akcja widowiska pt. "1521" rozgrywa się w marcu i kwietniu 1521 r. Wtedy to wyprawa dookoła świata Ferdynanda Magellana dopłynęła do Archipelagu Filipińskiego. Żeglarz przekonywał mieszkańców wyspy Mactan, żeby przyjęli chrześcijaństwo i zobowiązali się do handlu na wyłączność z Hiszpanami. Ci jednak sprzeciwili się kolonizatorom. W efekcie doszło do starcia zbrojnego, w którym Magellan zginął. Bitwa odsunęła kolonizację Filipin o ponad cztery dekady.



"1521": Zakazany romans

Film przedstawi jednak nie tylko ostatni okres życia podróżniczka, ale także pokaże zakazany romans pomiędzy księżniczką Diwatą z miejscowej społeczności, a hiszpańskim żołnierzem Enrique, który był tłumaczem Magellana. W księżniczkę wcieli się filipińska gwiazda Bea Alonzo, a jej wybranka zagra Hector David Jr., amerykańsko-meksykański aktor, który wystąpił m.in. w serialu "Power Rangers".

Reklama

Zdjęcia do "1521" rozpoczną się w sierpniu tego roku na filipińskiej wyspie Palawan. Film ma mieć premierę 12 czerwca 2023 roku. Data nie jest przypadkowa - w tym dniu Filipińczycy obchodzą święto niepodległości.

Danny Trejo: Późny debiut

Jako aktor debiutował w wieku 41 lat. Wcześniej związany był z grupami przestępczymi, kilkukrotnie siedział też w więzieniu i był uzależniony od narkotyków. Gdy wyszedł, postanowił zmienić swoje życie. Do przemysłu filmowego trafił przypadkiem. Dziś jest jednym z najbardziej znanych aktorów charakterystycznych.