Festiwal Kamera Akcja to nie tylko owocne godziny spędzone w salach kinowych. Projekt Akcja Edukacja wychodzi naprzeciw wymaganiom współczesnego kinomana. W programie znalazły się nie tylko fascynujące projekcje filmowe, ale przede wszystkim inspirujące spotkania z gośćmi, którzy znają branżę od podszewki. Nie zabraknie okazji do zajrzenia za kulisy powstawania audiowizualnych form krytyki filmowej czy bliższego spojrzenia na kino VR.

Na szczególną uwagę zasługuje Esej o Metodzie. Premiera publikacji cyfrowej o gestach eseju filmowego (13 października, g. 17:00), której gośćmi będą filmowcy, artyści, naukowcy z Pracowni Eseju Filmowego vnLab Michał Matuszewski oraz Stanisław Liguziński. To spotkanie wokół praktyk romansujących z pojęciem eseju na różnych polach - kina, krytyki filmowej, obiegu sztuki współczesnej i akademii. Głodni esejów filmowych będą mogli także zobaczyć więcej niedostępnych szeroko materiałów - specjalny pokaz produkcji spod znaku vnLab zaplanowano również na 15 października o godz. 17:45.

Uczestników zainteresuje z pewnością spotkanie "Scenografia i kostium", które odbędzie się 14 października po filmie "Czas na pogodę" (g. 19:45). W wydarzeniu wezmą udział kostiumografka i scenografistka Izabela Stronias, reżyser i scenarzysta Jacek Raginis oraz producentka Bogna Janiec. Goście spotkania zdradzą, w jaki sposób optymalnie zaplanować pracę podczas produkcji, jak wygląda workflow, prześledzą realizację filmu mikrobudżetowego.

A jak wyglądał proces tworzenia "Solaris Mon Amour", jedynego takiego filmu w Polsce, który został zrealizowany w kolektywie, bez wyraźnego rozgraniczenia na poszczególne funkcje czy kompetencje twórcze? Szczegóły niecodziennej współpracy zdradzą: Kuba Mikurda - reżyser, Laura Pawela - montażystka, a także Marcin Lenarczyk - autor dźwięku (14 października, g. 13:00).

Pełną produkcyjnej wiedzy część Akcji Edukacji zamknie spotkanie z oscarową producentką Ewą Puszczyńską podczas case study filmu "Strefa interesów" (14 października, g. 17:00). Film Jonathana Glazera, twórcy "Under the Skin", zdobył na lazurowym wybrzeżu nagrodę Grand Prix i zyskał uznanie międzynarodowej krytyki, a dziś przewidywany jest jako jeden z faworytów w walce o Nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej. Wydarzenie będzie okazją do zapoznania się z niezwykłą drogą, jaką tytuł ten przebył w drodze od Cannes do Oscarów: od długotrwałych studiów faktograficznych, po skomplikowane plany filmowe z użyciem wielu kamer. Podczas Akcji Edukacji nie zabraknie także warsztatów z praktyczną wiedzą z zakresu analizy filmu.

Gościem wydarzenia Wokół książki "Inny świat? Kino autorskie Doroty Kędzierzawskiej" będzie Marcin Radomski - krytyk filmowy i autor popularnej KINOrozmowy (14 października, g. 18:45). Podczas warsztatów autor publikacji opowie o różnych perspektywach badań filmoznawczych i jednocześnie przybliży oryginalny dorobek Doroty Kędzierzawskiej na tle nowego kina polskiego.

Dyskusje o przyszłości branży filmowej

Punktem kulminacyjnym każdej edycji Festiwalu Kamera Akcja są dyskusje o najważniejszych tematach branżowych. Nie inaczej będzie w tym roku: hasłami przewodnimi rozmów będą: strajk, zmiana, robota. W pierwszej z nich - "Strajk" (13 października, piątek, o godz. 15:00) udział wezmą Krzysztof Rak - producent kreatywny ("Rojst", "Boże ciało") i scenarzysta ("Bogowie", "Sztuka kochania"), Anna Wróblewska - dziennikarka i wykładowczyni specjalizująca się w production studies, Sylwia Szostak - krytyczka filmowa i badaczka branży filmowej. Rozmowa dotyczyć będzie globalnego strajku scenarzystów, rezonującego ciągle w świecie filmu i seriali.

Tematem dyskusji "Zmiana" (14 października, sobota, 15:00) będzie ewolucja technologiczna i jej skutki dla branży filmowej. Na festiwalowej scenie zasiądą: Małgorzata Steciak - krytyczka filmowa i project managerka doświadczeń VR/AR, Karina Kleszczewska - autorka zdjęć (m.in. "Hiszpanki", czy serialu "Żywioły Saszy. Ogień") oraz Jacek Nagłowski - reżyser, producent i badacz AI.

Temat ostatniej dyskusji pod hasłem "Robota" (15 października, niedziela, godz. 15:00) - rozumianej jako trud pracy w branży bądź wyzwanie, przed którym stoją twórcy - zostanie powierzony krytykom filmowym: Joannie Najbor i Igorowi Kierkoszowi, a także reżyserom młodego pokolenia: Nataszy Parzymies i Dawidowi Nickelowi. Wstęp na dyskusje jest wolny.

Afterparty w niebiańskim stylu

Po dniach pełnych filmowych wrażeń i spotkań z twórcami, nadchodzi czas na chwilę relaksu. Jak co roku, organizatorzy Festiwalu Kamera Akcja zapraszają wszystkich do klubu, gdzie w jednym miejscu zostanie skumulowana cała energia Kamery Akcji. Tym razem punktem pofestiwalowych spotkań będzie klubokawiarnia Niebostan w podwórku przy Piotrkowskiej 17. To idealna okazja do festiwalowego networkingu i zapoznania się ze specjałami lokalnych miksologów i ofertą gastronomiczną Niebostanu.

Piątek trzynastego zakończy się z przytupem - seansem "Nocnego koszmaru" z lektorem na żywo prosto od trójmiejskiego kolektywu VHS Hell. Po pokazie, kiedy serca będą jeszcze bijące, a brzuchy i szczęki od śmiechu bolące, będzie można zaserwować sobie trochę wytchnienia - w dodatku otaczając się sztuką. Wszystko za sprawą Marka Morawskiego, który pokaże swoje prace z cyklu "Grafitii".

W sobotę (14 października) na uczestników będzie czekał klimat imprezowy niczym w "Ostatnim komersie" Dawida Nickela. Parkiet przejmą Kuba Kozak i Karate Knur, którzy przeprowadzą miłośników dobrej zabawy po własnych, jak i kolektywnych guilty pleasures. Jak określają sami organizatorzy, będzie to coś pomiędzy dyskoteką gimnazjalną przełomu wieków a berlińską Love Parade. Start potańcówki o godzinie 22:00 - z karnetem festiwalowym wstęp bezpłatny. W niedzielę gwarantowane miękkie lądowanie po czterech dniach przepełnionych filmami. Gospodarze zapraszają do klubu od godziny 22:00 na długie rozmowy, dzielenie się wrażeniami i relaks. Będzie to też ostatnia okazja do spróbowania specjalnej karty festiwalowej!