Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu ma 25 lat

Tegoroczna Letnia Akademia Filmowa, która organizowana jest od 25 lat w Zwierzyńcu na Roztoczu, to 130 tytułów, 14 sekcji filmowych, 3 autorskie retrospektywy i znakomici goście.

"Wyjątkowość tegorocznej edycji jest oczywiście związana z jubileuszem, czyli 25-leciem Akademii. Chcielibyśmy przypomnieć sobie historię LAF-u, dlatego przygotowujemy unikatową kronikę. Mamy nadzieję, że odwiedzą nas wyjątkowe osoby, które były związane z LAFem przez te lata" - na czele z założycielem i Rektorem Piotrem Kotowskim oraz wieloletnią Dyrektorką Joanną Trębowicz - podkreśla Dagmara Molga, dyrektorka festiwalu.



Reklama

Wideo Jesse Eisenberg zaprasza polskich widzów na film "Prawdziwy ból"

Listę urodzinowych prezentów otwiera ten od Piotra Kotowskiego, założyciela i wieloletniego rektora LAFu. Hasło wywoławcze to "Rektor na 25-lecie". W ramach sekcji znajdą się filmowe perełki wyselekcjonowane spośród najciekawszych propozycji festiwalowych.

LAF to miejsce, gdzie ogląda się filmy również po to, żeby posłuchać ich twórców. W programie urodzinowej edycji nie zabraknie cyklu " Łukasz Maciejewski zaprasza".

Jak kino reaguje na to, co dzieje się "tu i teraz"? Co mówi o przeszłości? W tym roku na LAF oddamy głos artystkom i artystom, którzy zamiast karmić nas propagandą, starają się wytłumaczyć, jak wygląda codzienność w Strefie Gazy i życie jej mieszkańców. Artur Zaborski w ramach sekcji "Zrozumieć Strefę Gazy" sprawdzi, kto i w jaki sposób, opowiada nam o wydarzeniach na linii Izrael-Palestyna. Zajrzymy tam, gdzie nie docierają kamery mediów, przybliżymy kulturę i zwyczaje regionów, o których tak wiele słyszymy, a tak niewiele wiemy.

Kino niezmiennie działa w Zwierzyńcu jak wehikuł czasu, stąd obecność sekcji "Archeologia kina". To cykl filmów starych, zapomnianych lub mniej znanych, niemniej jednak artystycznie wartościowych lub ciekawych kulturowo. Za ich wybór odpowiada doskonale znany festiwalowej publiczności dr Paweł Aleksandrowicz.

W ramach drugiej edycji sekcji "Widzialne Kobiety Kina" Alicja Myśliwiec będzie rozmawiać o wyzwaniach, jakie stoją przed kobietami, które przecierają ścieżki w świecie filmu? Gościnią sekcji będzie m.in. Ewa Puszczyńska , producentka filmowa, odpowiadająca za produkcję filmów takich jak m.in. "Ida", "Zimna Wojna", "Zabij to i wyjedź z tego miasta" czy "Strefa interesów". Przyjrzymy się rozwojowi kobiet na międzynarodowym rynku.



Letnia Akademia Filmowa - retrospektywy, ale nie tylko

W tym roku w Zwierzyńcu będą trzy retrospektywy - widzowie poznają artystyczne dokonania Krzysztofa Zanussiego , Luisa Garcíi Berlangi i Anouk Aimee .

W festiwalowym menu obok lubianych propozycji, nie zabraknie nowości. Popularność filmów, seriali i programów kulinarnych rośnie, a jak smakuje kino, co w historii jedzenia i historiach o jedzeniu może interesować filmowców, sprawdzi Patrycja Wanat.



Poza tym w Zwierzyńcu "W samo południe" wyświetlane będą westerny, pojawi się przegląd "Super filmów 3/10", który pilotuje Typowy Jędrzej, a sekcja Klary Bogusławskiej "American Dream" przeniesie fanów kina za ocean.



Więcej informacji o festiwalu można znaleźć na oficjalnej stronie. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu od 8 do 15 sierpnia 2024 roku.