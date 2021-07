13. Krakow Summer Animation Days: Filmy pod Wawelem

Krakow Summer Animation Days to plenerowa impreza filmowa, która od lat odbywa się w Krakowie. W tym roku filmy animowane będzie można oglądać w dniach 30 lipca - 1 sierpnia pod Wawelem.

Kadr z filmu Mariusza Wilczyńskiego "Zabij to i wyjedź z tego miasta" /materiały prasowe

Podczas 13. edycji Krakow Summer Animation Days, w ciągu trzech dni, widzowie będa mogli obejrzeć nagrodzone filmy krótkometrażowe na 27. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Etiuda&Anima oraz 14. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych ANIMATOR w Poznaniu.



Publiczność zobaczy także trzy nagradzane w Polsce i na świecie długie metraże animowane: "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego z muzyką Tadeusza Nalepy, "Moja ulubiona wojna" - norwesko-łotewski animowany dokument oparty na historii dzieciństwa reżyserki Ilzy Burkovskiej-Jacobsen, która dorastała w Związku Radzieckim w czasie Zimnej Wojny oraz francuską "Podróż księcia" - historię, którą można obejrzeć z całą rodziną (wersja z dubbingiem).



Najwytrwalszych widzów organizatorzy zapraszają na nocny seans z filmami estońskiego twórcy - "Animazofia według Ülo Pikkova". Dodatkowo organizowane będą warsztaty animacji dla dzieci (7-12 lat), które poprowadzi animatorka Daria Godyń.



Pokazy odbędą się pod Wawelem w dniach 30 lipca - 1 sierpnia, na Placu Wielkiej Armii Napoleona (ul. Powiśle 9). Wstęp wolny na wszystkie seanse.

Zdjęcie Kadr z filmu "My Favorite War", reż. Ilze Burkovska-Jacobsen / materiały prasowe

Co i kiedy będzie można zobaczyć?

Piątek, 30 lipca (piątek)

godz. 21:30 - "Zabij to i wyjedź z tego miasta"

godz. 23:00 - The Best of ANIMA 2020 - Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima | International Film Festival Etiuda&Anima I

Sobota, 31 lipca (sobota)

godz. 21:30 - "Podróż księcia"

godz. 22:50 - The Best of ANIMA 2020 - Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima | International Film Festival Etiuda&Anima II

Niedziela, 1 sierpnia (niedziela)

godz. 21:30 - Filmy nagrodzone na 14. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych ANIMATOR w Poznaniu

godz. 23:45 - "Animazofia według Ülo Pikkova"

Zdjęcie Kadr z filmu "Body Memory" Ülo Pikkova / materiały prasowe

Szczegółowy program na stronie Krakow Summer Animation Days.