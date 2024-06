13. Grand Prix Komeda: Święto polskiej muzyki filmowej

13. Grand Prix Komeda: Co w programie?

13. Grand Prix Komeda. Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim rozpocznie się 10 czerwca. Festiwal trwa sześć dni. Pierwsze dwa dni upłyną pod znakiem wystawy, pokazów specjalnych, recitalu oraz spotkania autorskiego. Kolejne trzy dni to pokazy konkursowe, a ostatni dzień to finał.



"Nasz festiwal to przede wszystkim międzypokoleniowe spotkanie kompozytorów związanych z filmem. Od nestorów, po najmłodsze nazwiska. Nie ma drugiej imprezy w kraju, która tak mocno łączyłaby pasjonatów i praktyków polskiej muzyki filmowej. Grand Prix Komeda to także rozmowa ludzi sztuki, nie tylko reżyserów, nie tylko aktorów, o tym, co w muzyce ważne, o pracy kompozytorów, ich znaczeniu i emocjach" - mówi Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny festiwalu Grand Prix Komeda.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bartłomiej Topa o nowym projekcie - filmie "LARP" INTERIA.PL

Na otwarcie festiwalu widzowie obejrzą film "Sami swoi. Początek" . Z publicznością spotkają się specjalni goście: reżyser filmu Artur Żmijewski oraz aktorzy Zbigniew Zamachowski i Karol Dziuba.



Nagrodę Grand Prix Komeda za Całokształt Twórczości otrzyma w tym roku Włodzimierz Pawlik - światowej sławy pianista jazzowy i kompozytor, laureat nagrody Grammy za płytę "Night in Calisia" w kategorii "The Best Jazz Large Ensemble", autor muzyki do filmów "Rewers", "Wrony" czy "Pora umierać". W jego dorobku znajdują się 44 autorskie płyty, szereg dzieł muzyki filmowej, kompozycji orkiestrowych, a albumy osiągają na rynku status złotych i platynowych.

Podczas festiwalu odbędzie się kilka wydarzeń muzycznych, m.in. recital Zbigniewa Zamachowskiego, plenerowy występ da Trio Andrzeja Gondka, odbędzie się również koncert Korzyński Ultimate "Akademia Pana Korzyńskiego" pod dyrekcją Dominika Strycharskiego.



Zaplanowano również warsztaty dubbingowe, które poprowadzą Anna Apostolakis i Kasia Łaska. Będzie także debata z udziałem gości festiwalu, prowadzona przez Łukasza Maciejewskiego, dyrektora artystycznego festiwalu Grand Prix Komeda. Tym razem jej tytuł brzmi Soundtrack live - fenomen muzyki filmowej na żywo.

Program jest tak bogaty, że trudno wszystko opisać. Więcej informacji na stronie internetowej festiwalu.

Kto wygra konkurs na najlepszą muzykę filmową?

Osią festiwalu, wokół której jest komponowanych większość wydarzeń, jest konkurs Grand Prix Komeda na Najlepszą Muzykę w Polskim Filmie Fabularnym. W tym roku zostało wytypowanych do niego siedem filmów, do których muzykę napisało ośmioro kompozytorów.

Oto autorzy muzyki, zakwalifikowani do konkursu:

Bartosz Chajdecki, autor muzyki do filmu "Różyczka 2" w reż. Jana Kidawy-Błońskiego,

Jimek - Radzimir Dębski, autor muzyki do filmu "Kobieta z..." - reż. Małgorzata Szumowska, Michał Englert,

Mary Komasa, Antoni Komasa-Łazarkiewicz, autorzy muzyki do filmu "Kajtek Czarodziej" w reż. Magdaleny Łazarkiewicz,

L.U.C. - Łukasz Rostkowski, autor muzyki do filmu "Chłopi" - reż. DK Welchman, Hugh Welchman,

Andrzej Smolik, autor muzyki do filmu "Imago" w reż. Olgi Chajdas,

Mikołaj Trzaska, autor muzyki do filmu "Kos" w reż. Pawła Maślony,

Zbigniew Zamachowski, autor muzyki do filmu "Błazny" - reż. Gabriela Muskała.

Pokazy konkursowe z udziałem gości: twórców muzyki, reżyserów, aktorów, rozpoczną się w środę, 12 czerwca. Wraz z publicznością filmy będzie oglądać pięcioosobowe jury, któremu przewodniczyć będzie tradycyjnie Tomasz Lach. Oprócz Tomasza Lacha, skład gremium uzupełniać będą: aktorka Katarzyna Figura, reżyserka Dorota Kędzierzawska oraz kompozytorzy Jan Kanty Pawluśkiewicz i Michał Urbaniak. Ich werdykt poznamy w sobotę, 15 czerwca, podczas gali finałowej w Ostrowskim Centrum Kultury.

Grand Prix Komeda 2024: Wyjątkowi goście

Na 13. edycję Grand Prix Komeda do Ostrowa Wielkopolskiego przyjedzie wiele gwiazd, w tym między innymi: reżyser i aktor Artur Żmijewski, reżyserka Magdalena Łazarkiewicz, reżyser Jan Kidawa-Błoński, kostiumografka Dorota Roqueplo, aktorki Dorota Stalińska, Katarzyna Figura, Gabriela Muskała, Małgorzata Kożuchowska oraz aktorzy Zbigniew Zamachowski, Karol Dziuba, Mateusz Więcławek, Sebastian Dela.

Nie zabraknie oczywiście kompozytorów muzyki filmowej. Z publicznością spotkają się m.in. Antoni Komasa-Łazarkiewicz, Bartosz Chajdecki, Andrzej Smolik, Łukasz L.U.C. Rostkowski czy Mikołaj Trzaska.

13. Grand Prix Komeda. Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim odbędzie się od 10 do 15 czerwca.