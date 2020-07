12. Krakow Summer Animation Days: Pokazy pod Wawelem

Krakow Summer Animation Days to plenerowa impreza filmowa, która od lat odbywa się w Krakowie. W tym roku filmy animowane będzie można oglądać w dniach 25-26 lipca pod Wawelem.

Kadr z gruzińskiego filmu "Night Session", reż. Petre Tomadze /materiały prasowe

W tym roku, z powodu pandemii, impreza będzie nieco krótsza. Widzowie będą mogli oglądać filmy animowane przez dwa dni, a nie (jak zazwyczaj) przez cztery.



Pokazy odbędą się pod Wawelem w dniach 25-26 lipca, na Placu Wielkiej Armii Napoleona (ul. Powiśle 9).

Zaprezentowane zostaną pokazy animacji krótkometrażowych nagrodzonych na 26. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Etiuda&Anima oraz animacje z Gruzji czy Włoch.

Pokazany zostanie również duński pełnometrażowy film animowany "Ninja w kratkę". Jego bohater to Aske, który dostaje od wujka, wracającego z podróży do Tajlandii, figurkę Ninja. Aske odkrywa, że figurka żyje i może mu pomóc z problemami w szkole. Chłopiec chciałby odwzajemnić przysługę, ale wkrótce dowiaduje się, że ninja w kratkę jest opętany i pragnie zemsty.

Na wszystkie projekcje wstęp wolny. Program imprezy można znaleźć na oficjalnym profilu Krakow Summer Animation Days na Facebooku i na stronie internetowej. Organizatorem KSAD-u jest Fundacja Etiuda&Anima.



W reakcji na rozwój pandemii COVID-19 organizatorzy stosują się do najnowszych porad i zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), amerykańskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (Center for Disease Control, CDC) oraz władz lokalnych.