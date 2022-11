11. Script Fiesta w nowym wydaniu. Artur Zaborski dyrektorem festiwalu

Script Fiesta: 11. edycja festiwalu scenarzystów

Warszawska Szkoła Filmowa już po raz jedenasty podjęła się organizacji Script Fiesty - jedynego w naszym kraju festiwalu scenarzystów. Jak co roku będzie to gratka dla wszystkich adeptów sztuki scenariopisarstwa chcących rozwijać swoje umiejętności na warsztatach prowadzonych przez doświadczonych twórców z kraju i zagranicy. W programie festiwalu znajdą się również spotkania z przedstawicielami branży filmowej, a także projekcje filmów. Szczegółowy przebieg całego wydarzenia poznamy już niebawem. Jak przekonują jego organizatorzy - nie zabraknie niespodzianek.

Nad przebiegiem 11. edycji Script Fiesty czuwał będzie Maciej Ślesicki, pomysłodawca i dyrektor festiwalu. Funkcję dyrektora artystycznego obejmuje od tego roku Artur Zaborski - wieloletni wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej i dziennikarz kulturalny publikujący w polskich, amerykańskich, kanadyjskich i szwedzkich mediach. Stale współpracuje m.in. z "Newsweekiem", "Zwierciadłem", "Przekrojem", "Pani", "Vogue" czy Canal+. Studiował filmoznawstwo i krytykę literacką na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ma na swoim koncie nominację do nagrody PISF w kategorii krytyka filmowa. Jest też laureatem prestiżowego stypendium Instytutu Sundance.

Artur Zaborski nowym dyrektorem artystycznym festiwalu

"Jestem zaszczycony, że kierowanie Script Fiestą stało się kolejnym krokiem na drodze mojej współpracy z Warszawską Szkołą Filmową, gdzie wykładam już szósty rok. Bardzo dziękuję kanclerzowi Maciejowi Ślesickiemu za zaufanie. Wierzę, że moje doświadczenie wyniesione z relacjonowania festiwali filmowych na całym świecie przyda się w kreowaniu strony artystycznej wydarzenia" - mówi Artur Zaborski.



"Moi poprzednicy zbudowali silną markę, która ma duże znaczenie dla branży filmowej. Chcę kontynuować tradycję, a jednocześnie uczynić ze Script Fiesty forum, na którym rozmawia się o tym, co w świecie filmowym ma dziś szczególne znaczenie. Jako dziennikarza zawsze najbardziej interesowały mnie rozmowy na trudne tematy, które przez innych są zamiatane pod dywan. Dlatego zależy mi, żeby Script Fiesta była miejscem, gdzie debatujemy o tym, co faktycznie siedzi scenarzystom na sercu, o sprawach niewygodnych i trudnych. To będą kulturalne rozmowy, choć niekonieczne grzeczne. Mające jeden cel: pracę nad poprawieniem jakości polskiego kina, co ważne jest zwłaszcza dziś w dobie postpandemicznej, gdy kultura audiowizualna ulega transformacji" - dodaje.



Do najlepszych tradycji Script Fiesty nawiązuje tegoroczna identyfikacja graficzna, za którą ponownie odpowiada Katarzyna Czapska.

"Identyfikacja graficzna festiwalu jest kontynuacją galerii stworów scenariuszowych z poprzednich dwóch lat. Tegoroczna postać uważnie przygląda się światu i wie, że obserwacja to klucz do (o)pisania, kreacji, tworzenia. Czyste, żywe kolory użyte w grafice symbolizują dobrą energię, świeżość i moc. Czyli wszystko to, czego doświadczycie w jedenastej odsłonie festiwalu" - mówi Katarzyna Czapska.

Festiwal Script Fiesta oraz towarzyszące mu konkursy organizowane są przez Warszawską Szkołę Filmową. Działająca od 2004 roku uczelnia jest jedną z najczęściej nagradzanych szkół filmowych w Europie. Tylko w 2021 roku filmy studentów tej placówki zakwalifikowały się na polskie oraz zagraniczne festiwale filmowe ponad 200 razy, z czego aż 10 razy na festiwale kwalifikujące do Oscara. Łącznie zdobyły aż 82 nagrody. Produkcje szkoły były dwukrotnie nominowane do Oscara, zaś stworzony przez studentów i absolwentów pełnometrażowy film "kRAJ" trafił do globalnej dystrybucji na platformie Netflix.