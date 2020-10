11. Festiwal Kamera Akcja zakończony

17 pokazów offline i aż 30 online, 28 wydarzeń z udziałem 60 gości z branży. Premiera Serio Pro i autorskiej platformy VOD Think Film. To wszystko miało miejsce podczas zakończonego 18 października 11. Festiwalu Kamera Akcja. Podczas ceremonii zamknięcia ogłoszeni zostali zwycięzcy Międzynarodowego Konkursu Etiud i Animacji.

Festiwal pożegnał się z widzami pokazem filmu "Zło nie istnieje" /materiały prasowe

Tegoroczny Festiwal Kamera Akcja był wyjątkowy pod każdym względem - gości, filmów oraz samej organizacji - mimo trudnych okoliczności doroczne święto kina udało się zorganizować. Patrząc na pierwsze wyniki wyświetleń i aktywność uczestników, najważniejszy cel został osiągnięty. Filmy i transmisje spotkań z udziałem zaproszonych gości obejrzało - to wiemy na pewno - o wiele więcej osób niż było to możliwe stacjonarnie.



Podczas 11. FKA zainaugurowana została działalność Serio Pro, czyli pierwszego w Polsce wydarzenia branżowego o serialach premium. Kolejną nowością tegorocznej edycji była autorska, specjalnie przygotowana platforma VOD Think Film, która umożliwiła widzom oglądanie filmów i spotkań z dowolnego miejsca w Polsce. Ci szczęśliwcy, którym udało się zdobyć karnety offline, mogli brać udział w festiwalowych wydarzeniach w Kinie Szpulka Łódzkiego Domu Kultury, czyli gospodarza tegorocznej FKA



Jak co roku o sile festiwalu, poza obszernym programem filmowym, decydowały dyskusje i spotkania ze znakomitymi przedstawicielami branży filmowej. Największe emocje wzbudzało spotkanie z Markiem Cousinsem, człowiekiem-orkiestrą, filmowcem-filmoznawcą, reżyserem filmów dokumentalnych i gospodarzem programów telewizyjnych. Spotkanie w stylu youtubowej formy unboxingu dotyczyło atrakcyjności i złożoności prezentowania historii kina.

W sobotniej dyskusji "Krytyka jest trendy: wzięli udział Tomasz Raczek (krytyk filmowy), Grażyna Torbicka (krytyczka filmowa), Kaja Szafrańska (prowadząca vlog jakbyniepaczec) oraz Mateusz Werner (filmoznawca) i prowadząca, dziennikarka radiowa Magdalena Juszczyk. O czym dyskutowali? Oczywiście o tym, co najważniejsze na FKA - o krytyce filmowej. - Dla mnie rola osoby, która zajmuje się filmem, polega na tym, żeby pokazać widzom, gdzie szukać tego, co może być dla nich istotne - mówiła Grażyna Torbicka, a wtórował jej Tomasz Raczek podkreślając, że ,"filmy to tylko połowa przyjemności dla krytyka. Drugą połową są ludzie, którzy te filmy oglądają".

W ramach cyklu Akcja Edukacja odbyła się m.in. dyskusja dotycząca filmu sferycznego, podczas której zaproszeni goście próbowali zastanowić się nad tym, czy VR to jedynie ciekawostka, czy też ma szansę stać się pełnoprawną formą filmową. Uczestnicy festiwalu wzięli też udział w warsztatach z analizy filmu, Q&A z Yifan Sun, zdobywczynią studenckiego Oscara czy w case study powstającej przez 14 lat animacji Mariusza Wilczyńskiego "Zabij to i wyjedź z tego miasta".

O podcastach w teorii i praktyce opowiedział Michał Oleszczyk, nagrodzony w tegorocznej edycji konkursu Krytyk Mówi za Spoiler Master - Podcast do słuchania po seansie.

Czy można napisać historię bez konfliktu? Co zrobić, jeśli nasz bohater nie posiada celu lub wyraźnej osobowości? Dzięki dwugodzinnym warsztatom Nowe trendy scenariopisarstwa ich uczestnicy zgłębiali tajniki dziedziny pod przewodnictwem Aleksandry Świerk z Atelier Scenariuszowego. Ogromna dawka wiedzy, doświadczenia i szczegółów prosto z planu zdjęciowego filmu “The Nightingale" - takimi słowami można opisać unikatowe case study z Radosławem Ładczukiem, operatorem filmowym. Niesamowitą ilość teoretycznych i praktycznych porad przekazał uczestnikom Jacek Hamela - operator i producent dźwięku, autor dźwięku do takich wybitnych obrazów jak “Katyń" Andrzeja Wajdy czy “Dom Zły" i “Wołyń" Wojciecha Smarzowskiego. - Podstawowa rola dźwięku to rozszerzanie świata widzianego, widzimy to, co widzimy, a poza tym słyszymy więcej, niż widzimy - przekonywał prowadzący.

Tradycyjnie podczas FKA widzowie mogli zobaczyć wyjątkowe pokazy przedpremierowe, filmy zwyciężające nagrody na światowych festiwalach i tytuły niedostępne w polskiej dystrybucji. Odbyło się łącznie 40 pokazów offline i online.

Po premierze kinowej filmu "Bliscy" Grzegorza Jaroszuka odbyło się Q&A z prawdziwego zdarzenia. W trybie offline, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa, uczestnicy zasypali gradem pytań samego reżysera, a także Piotra Baryłę (pion scenograficzny), Hannę Podrazę (kostiumografkę) oraz Agnieszkę Kurzydło (producentka). Na krótką chwilę uczestnicy festiwalu mieli okazję poczuć się prawie tak, jak za dawnych, dobrych lat stacjonarnych festiwali.

Festiwal pożegnał się z widzami pokazem "Zło nie istnieje", poruszającego filmu Irańczyka Mohammada Rasoulofa, nagrodzonego Złotym Niedźwiedziem podczas Berlinale 2020.



Zamknięciu festiwalu tradycyjnie towarzyszyło wręczenie nagród w Międzynarodowym Konkursie Etiud i Animacji. Jury Główne stworzyli w tym roku: Patrycja Mucha, Michał Walkiewicz, Mikołaj Góralik oraz Dawid Myśliwiec. W kategorii najlepsza etiuda jury postanowiło jednogłośnie przyznać I miejsce filmowi "Ballast" w reżyserii Daniela Howlida, który w nagrodę otrzymał: kolor korekcja w studiu Smakjam, zgranie dźwięku w Soundmaking oraz roczne subskrypcje do serwisów VOD DAFilms i Kinoscope. W tej samej kategorii jury przyznało wyróżnienie filmowi “Submission" w reżyserii Michała Ciechomskiego. W niezwykle mocnej kategorii najlepsza animacja jury jednogłośnie przyznało I nagrodę filmowi "Where the Sleep Is Born" autorstwa Grzegorza Bugaja. Nagrodami dla laureata są: voucher o wartości 1000 zł ufundowany przez Drukarnię Arsa oraz roczne subskrypcje do serwisów VOD DAFilms i Kinoscope. W kategorii animacji jury postanowiło przyznać wyróżnienie Natalii Durszewicz za "Portret kobiecy".

Nagroda dystrybucyjna DAFilms trafiła do Macieja Białoruskiego za dokument "Hide and Seek in a Peaceful Valley".

Swój werdykt podczas ceremonii zamknięcia festiwalu ogłosiło również Jury Młodych, złożone z finalistek IV Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, organizowanej przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny. Weronika Gajek, Julia Palmowska oraz Adrianna Wójkiewicz za najlepszą etiudę uznały "Wyraj" w reż. Agnieszki Nowosielskiej, a tytuł najlepszej animacji trafił do Natalii Durszewicz za "Portret kobiecy".

11. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja zrealizowano dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Uniwersytetu Łódzkiego.