11. edycja Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja: Offline i online

Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja w Łodzi to zawsze niepowtarzalna okazja do obejrzenia głośnych produkcji, nagradzanych podczas najważniejszych festiwali, m.in. w Wenecji czy Berlinie. W tym roku tytuły będzie można oglądać nie tylko na kinowym ekranie, ale i online.

Plakat 11. edycja Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja /materiały prasowe

Dla widzów w łódzkim Kinie Szpulka, w sekcji Głos Krytyków, przewidziano seans filmu "Jak najdalej stąd" Piotra Domalewskiego, nagradzanego za wielokrotnie nagradzaną "Cichą noc".



Najnowszy tytuł reżysera to mieszanka współczesnego kina moralnego niepokoju oraz filmu drogi, która pozwala na bliską obserwację bohaterów.

Za warstwę wizualną opowieści o młodej dziewczynie (w tej roli Zofia Stafiej - studentka Szkoły Filmowej w Łodzi), która postanawia wyjechać do Irlandii, by odnaleźć długo niewidzianego ojca, odpowiada Piotr Sobociński Jr., autor zdjęć do takich obrazów, jak "Wołyń" Wojtka Smarzowskiego czy "Bogowie" Łukasza Palkowskiego.

W repertuarze offline (sekcja Krytyczne Premiery) znajdzie się też obraz Vadima Perelmana "Persian Lessons" - nakręcona w malarskim stylu opowieść o mężczyźnie, który zostaje wzięty za Żyda i wysłany do obozu koncentracyjnego. Film, który zręcznie łączy napięcie, śmiech i wzruszenie, był hitem tegorocznego Berlinale.

11. Festiwal Kamera Akcja to także wyjątkowe filmy, które będą dostępne online na festiwalowej platformie. W ramach sekcji Krytyczne Premiery widzowie będą mogli obejrzeć debiut fabularny Carla Sironiego, którego współproducentem jest łódzkie studio Lava Films. "Sole" z wyczuciem miesza klasyczny włoski melodramat ze zdecydowanie chłodniejszym i bardziej surowym charakterem kina wschodnioeuropejskiego.

Zainteresowanych historiami ulokowanymi na Bliskim Wschodzie z pewnością zaciekawi przedpremierowa projekcja nagrodzonego Złotym Niedźwiedziem podczas Berlinale 2020 filmu "Zło nie istnieje". Porównywany do "Dekalogu" Kieślowskiego obraz Mohammada Rasoulofa o ciągle wykonywanej w Iranie karze śmierci złożony jest z czterech osobnych nowel, które ostatecznie łączą się w loachowską opowieść o społeczeństwie.



Francuski obraz "Tylko zwierzęta nie błądzą" Dominika Molla rywalizował w festiwalowym konkursie w Wenecji z "Bożym Ciałem" Jana Komasy. Obraz ten, określany jest przez krytyków jako ostry, nieuchwytny i fascynujący od samego początku thriller, a swojej konstrukcji i klimacie - porównywany do "Fargo" braci Coenów. "Tylko zwierzęta nie błądzą" będzie można obejrzeć będzie zarówno offline, jak i online.

Sekcja Krytyczne Premiery (tytuły dostępne online i offline):

"Sole", reż. Carlo Sironi (2019)

"Zło nie istnieje", reż. Mohammad Rasoulof (2020)



Sekcja Głosy Krytyków (tytuły dostępne tylko offline):

"Jak najdalej stąd", reż. Piotr Domalewski (2020)

"Persian Lessons", reż. Vadim Perelman (2020)

"Tylko zwierzęta nie błądzą", reż. Dominik Moll (2020)