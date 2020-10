10. Transatlantyk Festival: Rusza jubileuszowa edycja festiwalu. Na otwarcie "The Best of Jan A.P. Kaczmarek"

Transatlantyk to jedyny w Polsce festiwal łączący muzykę i film. Podczas gali otwarcia 10. jubileuszowej edycji w sali koncertowej NOSPR w Katowicach odbędzie się koncert symfoniczny "The Best of Jan A.P. Kaczmarek", na którym zabrzmią najpopularniejsze kompozycje Jana A.P. Kaczmarka. Festiwal rozpoczyna się w czwartek, 1 października.

Transatlantyk Festival 2020: Koncert "The Best of Jan A.P. Kaczmarek” odbędzie się 1 października w sali koncertowej NOSPR w Katowicach /materiały prasowe

Od 10 lat program każdej edycji festiwalu Transatlantyk wypełniają premiery filmów z całego świata oraz znakomite koncerty.



Przypomnijmy, że w poprzednich latach na festiwalu koncertowała Yoko Ono, jego gościem był Krzysztof Penderecki, a zeszłoroczną galę zamknięcia zwieńczył zaś koncert odkrytej podczas Instant Composition Contest pianistki i wokalistki, Hani Rani.

Tegoroczną 10. jubileuszową edycję zainauguruje koncert "The Best of Jan A.P. Kaczmarek", który odbędzie się w czwartek, 1 października, o godzinie 19:00 w sali koncertowej NOSPR w Katowicach.

Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia poprowadzi ceniona dyrygentka Monika Wolińska, która jako pierwsza dyrygentka z Polski stanęła za pulpitem w nowojorskiej Carnegie Hall, a najważniejszą z gwiazd wieczoru będzie światowej sławy sopranistka Iwona Sobotka, która po spektakularnym debiucie w Operze Narodowej w Paryżu koncertowała m.in. z orkiestrą Filharmonii Berlińskiej pod dyrekcją Sir Simona Rattle'a.

Transmisja live koncertu odbędzie się na oficjalnym profilu festiwalu Transatlantyk na Facebooku.

Melomani oraz kinomani usłyszą najpopularniejsze kompozycje Jana A.P. Kaczmarka: spodziewać się można fragmentów utworów koncertowych takich jak "Emigra - Symfonia bez końca", "Rapsodia Śląska", "Universa - Opera Otwarta" oraz utworów skomponowanych do filmów takich, jak "Całkowite zaćmienie", "Plac Waszyngtona", "Niewierna", "Hatchi" czy wreszcie "Marzyciel", który przyniósł autorowi Oscara.



"Program jubileuszowej, 10. edycji Transatlantyk Festival jest wypełniony znakomitymi tytułami i niełatwo wybrać te najlepsze z nich. Przygotowałam swój TOP 15 - jest tutaj wszystko, co najbardziej lubię w kinie: uczucia ("Kes", "Anna na 13000 stóp", "Nasze dzieci", "Sole", "Kino umiera, mój ojciec także"), zmysły ("Lato ’85", "Aviva", "Jedna na tysiąc", "Podróż hieny", "Czarny Orfeusz"), szalona precyzja i przewrotna inteligencja ("Strofy dla Sophie", "Charles, martwy lub żywy", "Bestie na krawędzi", "Ten dzień", "Zniknięcie")" - mówi Joanna Łapińska, dyrektor programowa festiwalu.

Szczególnym wydarzeniem w ramach programu dyskursywnego 10. edycji Transatlantyk Festival będzie przygotowane we współpracy z Canal+ spotkanie z twórcami serialu "Król" w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego na podstawie bestsellerowej powieści Szczepana Twardocha pod tym samym tytułem.



O tym, jakie są twarze "Króla", jak zmieniała się postać głównego bohatera od kart powieści, poprzez scenariusz aż po serialowe sceny, rozmawiać będą w Katowicach twórcy koncepcji serialu: autor książki, scenarzysta oraz współautor koncepcji serialu - Szczepan Twardoch, główny scenarzysta - Łukasz M. Maciejewski oraz producent, współautor koncepcji serialu - Leszek Bodzak. Spotkanie poprowadzi dziennikarz i krytyk filmowy Artur Zaborski.

10. Transatlantyk Festival odbędzie się w dniach 1-8 października w Katowicach. Twórcą i dyrektorem festiwalu jest kompozytor, laureat Oscara Jan A.P. Kaczmarek, a Dyrektor Programową - Joanna Łapińska.

Szczegółowy program festiwalu na stronie oficjalnej Transatlantyku.