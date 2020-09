10. Transatlantyk Festival od 1 października

Filmy z najważniejszych światowych festiwali, w tym z zakończonego właśnie festiwalu w Wenecji, polskie krótkie metraże, retrospektywa reżyserska Kena Loacha - to wszystko znajdziemy w programie jubileuszowego 10. Transatlantyk Festivalu. Wydarzenie odbędzie się w dniach 1-8 października w Katowicach.

Tak prezentuje się plakat tegorocznego festiwalu Transatlantyk /materiały prasowe

Program jubileuszowej odsłony Transatlantyk Festivalu zaprezentowano we wtorek, 15 września, w Warszawie. Jak podkreślił twórca imprezy Jan A.P. Kaczmarek, przypadła ona na wyjątkowo trudny okres. "Cała pasja i radość tworzenia poszła w tym kierunku, żeby festiwal jednak się odbył i żeby zachować ciągłość transmisji, pracy, komunikacji między nami a państwem. Śląsk jest naszym nowym miejscem. Byłoby lepiej, gdyby nie było pandemii, ale jest. W związku z tym cała nasza kreatywność jest skupiona na tym, żeby ten czas jak najlepiej wykorzystać" - powiedział podczas konferencji.

Reklama

W związku z pandemią festiwal odbędzie się w formule hybrydowej - offline w katowickich kinach oraz online na platformie MOJEeKINO.pl. Transatlantyk zainauguruje koncert "The Best of Jan A.P. Kaczmarek", który odbędzie się w czwartek, 1 października. "To będzie koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Moniki Wolińskiej w regularnej sali w Katowicach. W trakcie wieczoru zaśpiewa światowej sławy sopranistka Iwona Sobotka. Tak państwa przywitamy. Potem, oczywiście, ciąg dalszy. Zapraszam na festiwal i do miłego zobaczenia" - zaznaczył Kaczmarek.

Wydarzenie zainauguruje polska premiera filmu "Lato '85" Francoisa Ozona, który znalazł się w oficjalnej selekcji festiwalu Cannes 2020. "Festiwal w Cannes się nie odbył, ale selekcjonerzy wytypowali tytuły, które pokazaliby, gdyby mógł się odbyć. Wśród nich znalazł się właśnie film Francoisa Ozona. Reżyser jest w świetnej formie. 'Lato '85' to bardzo zmysłowy, przepełniony emocjami obraz, szalenie sensualne kino. Uważam, że to jest takie otwarcie, o jakim marzymy" - mówiła dyrektor programowa festiwalu Joanna Łapińska.

Wideo "Summer of 85" (Été '85): Official Trailer

Film Ozona będzie można oglądać w konkursowej sekcji Nowe Kino zawierającej 28 filmów, których światowe premiery odbyły się w ostatnim roku na najważniejszych światowych festiwalach. Obok "Lata '85" znalazły się w niej także m.in. tytuły z zakończonego w ubiegłym tygodniu festiwalu w Wenecji - opowieść o córce Karola Marksa i jej walce o prawa kobiet "Panna Marx" Susanny Nicchiarelli, a także "Dzieci słońca" Majida Majidiego podejmujące temat pracy dzieci, nierównego dostępu do edukacji i praw. Zwycięski film otrzyma nagrodę Transatlantyk Distribution Award, przeznaczoną na wsparcie dystrybucji w polskich kinach.

W Konkursie Polskich Krótkich Metraży o nagrodę główną w wysokości 7 tys. zł i wyróżnienie w wysokości 3 tys. zł rywalizować będzie 30 filmów, spośród których 50 proc. wyreżyserowały kobiety. Laureatów wyłoni jury w składzie: katowicka artystka Monika Tusz, dziennikarz i programmer festiwali Laurence Boyce oraz pisarz i reżyser Bogdan Muresanu.

W sekcji Zbliżenie przypomniane zostaną dokonania reżyserskie Kena Loacha, dwukrotnego laureata Złotej Palmy, kilkanaście razy nominowanego do tej nagrody. Polska publiczność będzie miała szansę obejrzeć doceniony w Cannes w 2006 r. "Wiatr buszujący w jęczmieniu", "Kes" o chłopcu dorastającym w górniczym miasteczku oraz "Riff-Raff" o pracującym nielegalnie robotniku, który marzy o samodzielności. Pokazane zostaną także "Jestem Joe" o bezrobotnym zrywającym z nałogiem alkoholowym i ostatni film Brytyjczyka "Nie ma nas w domu" opisujący losy czteroosobowej rodziny pogrążonej w problemach finansowych. Choć ze względu na pandemię Ken Loach nie będzie mógł pojawić się w Katowicach osobiście, weźmie udział w masterclass z publicznością online. Zostanie także uhonorowany nagrodą FIPRESCI Platinum Award 95, przyznawaną przez międzynarodowe stowarzyszenie krytyków filmowych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nie ma nas w domu" [trailer] materiały dystrybutora

Nowością będzie sekcja Nowa Energia, w której zaprezentowane zostaną pełne metraże i etiudy szkolne pięciorga słynnych absolwentów Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Agnieszki Smoczyńskiej ("Fuga" i "Kapelusz"), Piotra Domalewskiego ("Jak najdalej stąd" i "Obcy"), Jana P. Matuszyńskiego ("Ostatnia rodzina" i "Myjnia"), Macieja Pieprzycy ("Chce się żyć" i "Inna") oraz Marcina Koszałki ("Czerwony pająk" i "Takiego pięknego syna urodziłam"). Widzowie, którzy zgłoszą wcześniej chęć uczestnictwa w spotkaniach ze Smoczyńską, Koszałką i Domalewskim, będą mogli wziąć udział w tzw. Wyzwaniach. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Fuga" [trailer] materiały dystrybutora

Podobnie jak w poprzednich latach, w trakcie festiwalu odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Transatlantyk Instant Composition Contest, czyli stworzony przez Jana A.P. Kaczmarka konkurs natychmiastowej improwizacji. Młodzi muzycy na oczach publiczności skomponują i zagrają na fortepianie muzykę do oglądanych fragmentów filmowych. Zwycięzca otrzyma tytuł Transatlantyk Instant Composer 2020 i nagrodę główną w wysokości 10 tys. zł. Dla pozostałych laureatów przewidziano nagrody w wysokości 7,5 tys. zł oraz 5 tys. zł.

W programie nie zabraknie propozycji dla najmłodszych widzów. W cyklu Filmowy Klan Urwisów pokazane zostaną m.in. ekranizacja książki Frances Hodgson Burnett "Tajemniczy ogród" w reż. Marca Mundena, "Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię" Lorenzo Mattottiego, "Pettson i Findus - Wielka wyprowadzka" Aliego Samadiego Ahadiego oraz "Mój brat ściga dinozaury" Stefano Cipaniego. Projekcjom towarzyszyć będą warsztaty dla dzieci w kinach i online.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię" [trailer] materiały dystrybutora

Transatlantyk, którego hasło brzmi: "Transformacja - przebudzenie czy tylko wstrząs", potrwa do 8 października.