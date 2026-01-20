Wyjątkowa niespodzianka w streamingu. To jeden z najlepszych horrorów ostatnich lat

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Do streamingu trafił fenomenalny body horror, który częściowo był kręcony w Polsce. "Brzydka siostra" to mroczna reinterpretacja baśni o Kopciuszku z feministycznym wydźwiękiem. Produkcja została ciepło przyjęta na prestiżowych festiwalach, zachwycając wizualną stroną i intrygującym przedstawieniem obsesji na punkcie piękna. Gdzie można obejrzeć film?

Para w strojach z epoki tańczy walca na eleganckim balu w pałacowej sali, w tle inni uczestnicy zabawy poruszający się po parkiecie, wnętrze zdobią bogate dekoracje i rzeźby.
Kadr z filmu "Brzydka siostra"materiały prasowe

Któż nie zna baśni o Kopciuszku? Tą osobą na pewno nie jest norweska reżyserka Emilie Blichfeldt, która z nieco złowieszczej wersji popularnej historii postanowiła uczynić swój pełnometrażowy debiut.

"Brzydka siostra": body horror w najlepszym wydaniu. O czym opowiada film?

Bohaterką "Brzydkiej siostry" jest Elvira (świetna rola Lei Myren), marząca o tym, by los w końcu się do niej uśmiechnął. Największą przeszkodą, aby podbić serce księcia, a tym samym rozpocząć nowe, lepsze życie, okazuje się jej przyrodnia siostra. Mając świadomość, że trudno będzie się jej równać z czarującą Agnes (Thea Sofie Loch Næss), Elvira nie cofnie się przed niczym, byle tylko zostać królową balu.

Istnieje wiele lokalnych wersji baśni o Kopciuszku, ale Blichfeldt zdecydowanie najbliżej do mroku braci Grimm. Jej film to body horror, który dobrze wpisuje się w popularną ostatnimi czasy, za sprawą "Titane" czy "Substancji", poetykę, ale czerpie też inspiracje z kina Davida Cronenberga. Norweska reżyserka, posługując się formułą kina kostiumowego, opowiada o bardzo aktualnych problemach - dyktacie piękna, niezdrowych wzorcach czy tym, jak zmienia się ciało.

"Jest w wersji Blichfeld wiele z Kopciuszka braci Grimm, ale debiutująca reżyserka chętniej zerka w stronę kina Davida Cronenberga. [...] "Brzydka siostra" jest natomiast wysmakowana wizualnie jak przystało na baśń i jednocześnie radykalna w scenach cielesnych, co przypomina najlepszą tradycję europejskiego horroru" - pisał w recenzji dla Interii Łukasz Adamski.

Film, który okazał się przebojem Sundance Film Festival i Berlinale, częściowo kręcony był w Polsce (w produkcji możemy zobaczyć wnętrza polskich zamków Gołuchów i Lubiąż), a w drugoplanowych rolach podziwiać możemy Katarzynę Herman i Agnieszkę Żulewską.

"Brzydka siostra" już w streamingu. Gdzie można obejrzeć film?

"Brzydka siostra" w intrygujący i estetyczny sposób łączy baśniową historię z horrorem i refleksją nad kultem ciała. I choć ze względu na mocne steny zdarzały się przypadki, że widzowie wychodzili z kin, zdecydowanie jest to pozycja godna uwagi. Film jest dostępny na Prime Video w ramach abonamentu.

materiały prasowe
