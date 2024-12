"Czerwona Jedynka": fabuła i obsada

Po tym, jak Święty Mikołaj (J.K. Simmons), kryptonim "Czerwony", zostaje porwany, szef ochrony Bieguna Północnego ( Dwayne Johnson ) musi połączyć siły z niesławnym łowcą głów (Chris Evans), by go odnaleźć. Wyruszają w pełną akcji wyprawę po całym świecie. Ich celem jest doprowadzenie misji ocalenia Świąt Bożego Narodzenia do szczęśliwego finału.

Budżet filmu "Czerwona Jedynka" w reżyserii Jake'a Kasdana wynosił 250 mln dolarów. Podczas weekendu premiery w USA produkcja zarobiła jedynie 34,1 mln dolarów. Jest to jeszcze mniejszy wynik niż ten osiągnięty przez film Todda Phillipsa, "Joker: Folie a deux" (zarobek 37,7 mln dolarów przy budżecie 200 milionów), który do tej pory uważano za największą filmową klapę roku.

"[...] Zrobić tak do bólu przeciętny film za 250 mln dolarów to po prostu wstyd. Pozbawione radości, napędzane testosteronem, wypełnione kiepskimi żartami i efektami cyfrowymi marnotrawstwo ogromnych pieniędzy" - można przeczytać w jednej z recenzji na stronie Rotten Tomatoes.

"Czerwona Jedynka" wkrótce trafi na platformę streamingową

Film "Czerwona Jedynka" od 12 grudnia będzie dostępny na platformie Prime Video.