W kinach poniosło gigantyczne straty. Dzieło życia Kevina Costnera trafi do streamingu

W kinach poniósł ogromne straty. O czym opowiada film Costnera?

"Horyzont. Rozdział 1" to epicka opowieść osadzona w czasach wielkiej migracji na zachód Stanów Zjednoczonych. Tysiące osadników przemierzają bezkresne terytoria, poszukując nowej ziemi obiecanej. Na ich drodze krzyżują się losy różnych ludzi - szlachetnych i podłych, silnych i słabych, odważnych i tchórzy. Film ukazuje trudne realia tamtych czasów, jednocześnie prezentując niezłomnego ducha ludzkiego w dążeniu do lepszego życia.

Reżyserem "Horyzontu. Rozdział 1" jest Kevin Costner, który również wciela się w jedną z głównych ról - Hayesa Ellisona. Towarzyszą mu znakomici aktorzy, w tym Sienna Miller jako Frances Kittredge, Sam Worthington jako Trent Gephart oraz Jena Malone w roli Ellen Harvey.

Reklama

Choć film otrzymał aż 7 minut owacji podczas premiery na tegorocznym festiwalu w Cannes, jego pojawienie się na wielkich ekranach spotkało się z krytyką zarówno ze strony znawców, jak i widzów. Finansowa porażka musiała zaboleć twórcę, ponieważ jak się okazuje, dopłacił do projektu wiele z własnej kieszeni.

"W tym filmie jest 38 milionów dolarów moich pieniędzy. Taka jest prawda, takie są liczby" - wyznał w rozmowie z magazynem GQ.

Koszt produkcji wyniósł ostatecznie 100 milionów dolarów, natomiast w weekend otwarcia "Horyzont. Rozdział 1" zarobił jedynie 11, przez co szybko ściągnięto go z afiszy. Całkowite przychody filmu wynoszą dziś nieco ponad 32 miliony dolarów.

Drugi rozdział sagi został już zaprezentowany na festiwalu w Wenecji. Z powodu finansowej klapy wcześniejszej części dystrybutorzy wstrzymują się z ogłoszeniem daty premiery w kinach. Jedno jest pewne, Costner nie chce, by produkcja od razu trafiła do streamingu. Mimo propozycji przejęcia tytułu przez Netfliksa czy Prime Video twórca upiera się przy tym, by film trafił na wielki ekran.

"Horyzont. Rozdział 1": gdzie obejrzeć w streamingu?

Produkcję "Horyzont. Rozdział 1" będzie można zobaczyć od 26 stycznia na platformie CANAL+ Online. Z początkiem 2025 roku film ma trafić do podstawowej oferty Prime Video.

Zobacz też: Praca nad tym filmem była koszmarem. Doprowadzali się wzajemnie do szału