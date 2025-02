Polski film zaliczył kompletną klapę w kinach. Teraz trafił na platformę streamingową

"Niepewność. Zakochany Mickiewicz" to film opowiadający o pasjonującej historii miłości Adama Mickiewicza i Maryli Wereszczakówny. W polskich kinach zadebiutował we wrześniu zeszłego roku, lecz obszedł się bez echa. Teraz można go oglądać na popularnej platformie streamingowej.

Zdjęcie Nikodem Rozbicki i Aleksandra Piotrowska w filmie "Niepewność. Zakochany Mickiewicz" / TVP / materiały prasowe