"Kulej. Dwie strony medalu": o czym opowiada film?

"Kulej. Dwie strony medalu" to historia Jerzego i Heleny Kulejów - najbardziej barwnego małżeństwa Polski lat 60. On - legendarny polski pięściarz, podwójny mistrz Europy i ośmiokrotny mistrz Polski, który jako jedyny wywalczył dwa złota olimpijskie i choć nigdy nie leżał na deskach, to w życiu upadał nie raz. Ona - silna kobieta, która niezmiennie stała u jego boku, ale nie chciała na zawsze pozostać w jego cieniu.

Historia koncentruje się na okresie między 1964 a 1968 r., kiedy Jerzy Kulej zdobył złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, by następnie powtórzyć ten wyczyn w Meksyku. To wielowymiarowa historia sportowca, jego triumfów na ringu, kolorytu epoki, ale także opowieść o burzliwych losach małżeństwa Kulejów, w którym wielka miłość była wystawiona na próbę radzenia sobie z wielkim sukcesem.

Włosok i Olszańska to nie jedyne gwiazdy "Kuleja". W roli Feliksa Stamma oglądamy Andrzeja Chyrę. Tomasz Kot występuje w roli pułkownika Sikorskiego, szefa klubu sportowego Gwardia Warszawa. Ponadto w filmie zagrali również m.in. Monika Mikołajczak, Konrad Eleryk i Bartosz Gelner.

"Kulej. Dwie strony medalu": głośny hit trafił na VOD. Gdzie oglądać?

Produkcja w reżyserii Xawerego Żuławskiego zdobyła na festiwalu w Gdyni trzy nagrody, wśród których są dwa wyróżnienia specjalne: Kryształowa gwiazda Elle (Tomasz Włosok) i Złoty Kangur - nagroda australijskich dystrybutorów filmowych (Xawery Żuławski) oraz nagroda indywidualna za najlepszą charakteryzację (Agnieszka Hodowana).

9 stycznia film pojawił się w ofercie platformy steamingowej Prime Video i znalazł się na podium najchętniej oglądanych tam tytułów.

