Po śmierci ukochanej żony Lucjan (Maciej Damięcki), emerytowany aktor teatralny, trafia do domu opieki. W nowym miejscu czuje się samotny i niepogodzony z wszechobecną atmosferą czekania na śmierć. Pewnej nocy w piwnicy mężczyzna odkrywa tajemnicze wejście do czegoś, co przypomina stary, opuszczony teatr. Okazuje się, że podziemia kryją przejście do pełnego tajemnic, równoległego świata. Niedługo później Lucjan wyruszy w niebezpieczną misję, której stawką będzie jego życie.

Reżyser Bartosz M. Kowalski ("W lesie dziś nie zaśnie nikt", "Ostatnia wieczerza") zdradził, że "Cisza nocna" jest inspirowana prawdziwą historią. "To opowieść o przemijaniu, podana w przygodowo-potwornym opakowaniu, pod którym szkicujemy skłaniający do refleksji portret starego człowieka i jego miejsca w dzisiejszym społeczeństwie. A ów społeczny komentarz przewrotnie zderzamy z konwencją horroru" - tłumaczył.

W swojej ostatniej roli, jako Lucjan, wystąpił Maciej Damięcki, wyjątkowy aktor, który zmarł w listopadzie ubiegłego roku. Pośmiertnie otrzymał za nią specjalnie wyróżnienie podczas 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. U jego boku występują m.in.: Zdzisław Wardejn, Włodzimierz Press, Anna Nehrebecka, Sebastian Stankiewicz i inni. Tytuł ukazał się w polskich kinach 31 października zeszłego roku.



"Cisza nocna": gdzie oglądać?

Film "Cisza nocna" trafił na Netflix i przyciągnął tłumy przed ekrany. Najnowszy film Bartosza M. Kowalskiego obecnie znajduje się na drugim miejscu w rankingu TOP10 filmów ostatnich dni w Polsce. Ustępuje miejsca tylko "Bez litości 3".