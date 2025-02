"Zgon przed weselem": nowy polski film na Netflix

Po śmierci kierownika lokalnej mleczarni życie mieszkańców małego miasteczka zmienia się diametralnie. Zaczyna się walka o to, kto przejmie zakład. Tymczasem, dwójka rodziców otrzymuje niespodziewaną wiadomość – ich córka wraca do domu, by wyjść za mąż. Jej powrót oraz odmienne poglądy sprawiają, że społeczność zostaje podzielona na dwie grupy: mężczyzn i kobiet.

"Zgon przed weselem" to najnowsza polska komedia Netfliksa. Za reżyserię odpowiadają Tomasz Konecki oraz Iwona Ogonowska-Konecka. Scenariusz napisały Hanna Węsierska i Karolina Szymczyk-Majchrzak. W rolach głównych wystąpili: Agnieszka Suchora, Tomasz Karolak, Natalia Sitarska, Gamou Fall oraz Paulina Gałązka.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Śleboda”: Tomasz Karolak w zupełnie nowej roli. Na chwilę porzucił komedię INTERIA.PL

Tomasz Konecki w przeszłości we współpracy z Andrzejem Saramonowiczem stworzył kilka niezapomnianych komedii. Dzięki temu duetowi zobaczyliśmy taki hity jak: "Pół serio" (2000), "Ciało" (2003), "Testosteron" (2007), "Lejdis" (2008), "Idealny facet dla mojej dziewczyny" (2009).

"Zgon przed weselem": kiedy premiera?

Film "Zgon przed weselem" jest już dostępny na platformie Netflix.