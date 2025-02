"Bogota: City of the Lost" z 2024 roku nie przyciągnęła zbyt wielu widzów do kin. Do seansu nie zachęcały mieszane recenzje otrzymane od krytyków i publiczności. Nie pierwszy raz jednak zdarza się tak, że pozornie nieudana produkcja zyskuje drugie życie po trafieniu do streamingu. Tak się stało również z tym tytułem, który niedługo po pojawieniu się w bibliotece Netfliksa stał się jednym z najchętniej oglądanych filmów w naszym kraju.

"Bogota": koreański film już dostępny na Netfliksie

"Bogota" skupia się na losach koreańskich migrantów, którzy próbują odnaleźć się i zawalczyć o lepsze życie w Kolumbii. Przybysze stawiają czoła licznym niebezpieczeństwom, z czasem coraz głębiej wnikając w przestępczy świat tego państwa.

Akcja rozpoczyna się pod koniec lat 90. XX wieku, kiedy to rodzina głównego bohatera, Kook-hee (w tej roli Song Joong-ki), decyduje się na emigrację po kryzysie finansowym w Azji. Młody mężczyzna, początkowo naiwny, nieporadny i marzący o powrocie do ojczyzny, dość szybko wciąga się w świat lokalnych gangsterów. Z upływem lat zyskuje szacunek otoczenia i rozwija swoją działalność, często nadwyrężając tym zaufanie bliskich i współpracowników.

Głównymi wadami wymienianymi przez krytyków na temat tej produkcji był brak głębi emocjonalnej oraz przewidywalność. Mocną stroną dzieła, za którego realizację odpowiadał Kim Seong-je, zdecydowanie jest interesujący sposób przedstawienia kolumbijskich realiów oraz walki imigrantów o przetrwanie w obcym kraju. "Bogota" stawia pytania dotyczące tożsamości oraz moralności pewnych wyborów w sytuacjach kryzysowych. W ciekawy sposób ukazuje także przemianę głównego bohatera, jednocześnie opowiadając o korupcji oraz trudzie odnalezienia się w nowej rzeczywistości.

