Gwyneth Paltrow urodziła się w 1972 roku w Los Angeles jako córka producenta Bruce’a Paltrowa i aktorki Blythe Danner. Dorastała w Santa Monica, a później przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie ukończyła Spence School. Po krótkim epizodzie nauki na Uniwersytecie Kalifornijskim porzuciła studia na rzecz aktorstwa.

Jej kariera nabrała tempa w latach 90. dzięki rolom w filmach "Hook" (1991), "Siedem" (1995) oraz "Utalentowany Pan Ripley" (1999). Przełomem była rola w Zakochanym Szekspirze (1998), za którą otrzymała Oscara i Złoty Glob. Współcześnie kojarzona jest przede wszystkim z kreacją Pepper Potts w "Iron Manach" oraz "Avengersach".

Gwyneth Paltrow: hollywoodzka gwiazda ma polskie korzenie

Okazuje się, że hollywoodzka aktorka ma polskie korzenie. Gwyneth Paltrow kilka lat po śmierci ojca wzięła udział w programie BBC "Who Do You Think You Are", który pomaga gwiazdom odkrywać historię swoich przodków. Wówczas dowiedziała się, że jej nazwisko pochodzi od polskiego Paltrowicz. Jej prapradziadek, Simon Paltrovich, wyemigrował do USA z Krakowa. Z kolei jego brat, Hersz Peletrowicz, był rabinem w Nowogrodzie, miejscowości położonej 150 km od Warszawy.

Co dziś robi Gwyneth Paltrow? W ostatnich latach zrobiła sobie przerwę od aktorstwa, lecz wkrótce będziemy mogli oglądać w zupełnie nowej roli. Znalazła się w obsadzie nowego filmu od studia A24 w reżyserii Josha Safdie - "Marty Supreme". Produkcja opowie o karierze profesjonalnego zawodnika tenisa stołowego, Marty'ego Reismana, w którego wciela się Timothee Chalamet.