Niespodziewany kinowy hit zawładnął wyobraźnią widzów. Wkrótce trafi na VOD

"Grzesznicy": niespodziewany kinowy hit

Najnowszy film Ryana Cooglera, twórcy "Czarnej Pantery" i pierwszej odsłony serii "Creed", opowiada o braciach Moore (podwójna rola Michaela B. Jordana). W 1932 roku wracają z Chicago do Clarksdale w stanie Mississippi, by otworzyć unkt dla czarnoskórej mniejszości. Nieoczekiwanie w ich plan wplątują się siły nie z tego świata.

"Grzesznicy" zachwycili widzów. Kosztujący 90 milionów dolarów film oparty na oryginalnym scenariuszu reżysera zarobił na całym świecie prawie 359 milionów. Jest to ogromny sukces, zważywszy także na fakt, że podstawą fabuły nie była istniejąca już franczyza.

Reklama

"Oglądając "Grzeszników, a zwłaszcza ich drugą połowę, trudno nie pomyśleć o filmie "Od zmierzchu do świtu" Quentina Tarantino. Coogler w podobny, autorski sposób bawi się gatunkową konwencją, wplatając w to ważne dla niego wątki społeczne, widoczne też w jego poprzednich produkcjach. A wszystko to w rytm dobrego południowego bluesa" - pisał w recenzji dla Interii Kuba Armata.



"Grzesznicy": film wkrótce obejrzycie u siebie w domu

"Tańcz nadal z diabłem, a pewnego dnia zabierzesz go do domu" - napisano na oficjalnym profilu polskiego oddziału platformy Max. "Grzesznicy" mają zadebiutować w serwisie 4 lipca.



Zobacz też: Kosmos na wyciągnięcie ręki. Jak oni to zrobili?