Netflix ujawnił listę ukrytych perełek. Te filmy musisz zobaczyć!

Netflix to nie tylko popularne seriale, ale także mnóstwo wyjątkowych filmów, które wciąż pozostają niedocenione. Wśród nich znajdziesz prawdziwe perełki, które zachwycą fanów różnych gatunków. Oto subiektywny przegląd mniej znanych tytułów, które warto dodać do swojej listy.

Animowana przygoda z "Mitchellowie kontra maszyny"

Gdy świat staje na krawędzi apokalipsy, rodzina Mitchellów wyrusza na misję ratowania ludzkości. Ich przeciwnikami są zbuntowane roboty, a sprzymierzeńcem... mops Monchi. Pełna humoru i wzruszeń animacja to dzieło twórców "Spider-Man Uniwersum". To film, który spodoba się zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

"Sklonowali Tyrone’a" - kryminalna komedia pełna zaskoczeń

Fontaine, Slick Charles i Yo-Yo przypadkowo odkrywają rządowy spisek, który odmieni ich życie. W rolach głównych John Boyega, Jamie Foxx i Teyonah Parris, którzy w zabawny sposób prowadzą widza przez intrygującą fabułę. Ten nietuzinkowy film to mieszanka humoru, akcji i krytyki społecznej.

Klimatyczna groza w "I Am the Pretty Thing That Lives in the House"

Dla tych, którzy lubią nietypowe horrory, film Osgooda Perkinsa będzie strzałem w dziesiątkę. Ruth Wilson wciela się w pielęgniarkę, która opiekuje się starszą pisarką. Wkrótce odkrywa mroczne sekrety starej rezydencji. Zamiast typowych jump scare’ów znajdziesz tu subtelny niepokój i wciągającą atmosferę.

"Błędny cień" - widowiskowy thriller akcji

Indonezyjski thriller Tima Tjahjanto to dynamiczna opowieść o młodej zabójczyni o kryptonimie 13, która postanawia zmierzyć się z przestępczym syndykatem. Efektowne sceny walki, napięcie i zaskakujące zwroty akcji sprawiają, że to film, którego nie możesz przegapić.

Wzruszający dramat "Wszystkie jasne miejsca"

Elle Fanning i Justice Smith jako dwójka nastolatków zmagających się z osobistymi tragediami. Ich spotkanie zmienia wszystko i daje nadzieję na lepszą przyszłość. To poruszająca opowieść o miłości, stracie i próbie odnalezienia sensu życia.

Zemsta w stylu kostiumowym - "Madame J"

Francuski film przenosi nas do XVIII wieku, gdzie upokorzona madame de la Pommeraye planuje zemstę na byłym kochanku. Wyraziste postacie, piękne kostiumy i złożona fabuła czynią ten tytuł prawdziwą ucztą dla miłośników kina historycznego.

Apokaliptyczny "Biały szum" w reżyserii Noah Baumbacha

Adaptacja powieści Dona DeLillo z Adamem Driverem i Gretą Gerwig w rolach głównych. Film ukazuje losy rodziny Gladneyów, która mierzy się z widmem katastrofy. Absurdalny humor i filozoficzne wątki sprawiają, że to pozycja dla wymagających widzów.

Przygodowy duet w "I Don’t Feel at Home in This World Anymore"

Ruth i Tony, w których wcielają się Melanie Lynskey i Elijah Wood, tworzą nietuzinkowy duet, który postanawia odzyskać skradzioną zastawę stołową. Prosta z pozoru misja prowadzi ich do serii niecodziennych wydarzeń, które zmieniają ich życie.

"Może pora z tym skończyć" - surrealistyczna podróż

Jessie Buckley i Jesse Plemons grają parę, która podczas wizyty u rodziców chłopaka zaczyna kwestionować wszystko, co do tej pory znała. Reżyser Charlie Kaufman zaprasza widzów do świata, w którym granice rzeczywistości są płynne, a każde wydarzenie ma ukryte znaczenie.

Dokumentalna perełka "Sekretna miłość"

Historia Terry Donahue i Pat Henschel, które przez niemal 70 lat ukrywały swój związek. Dokument ukazuje ich życie na przestrzeni dekad, pokazując trudności, z jakimi mierzyły się jako para. To wzruszający i inspirujący obraz o miłości i odwadze.

