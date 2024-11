Najlepsze thrillery na Netfliksie, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty

Netflix to prawdziwa kopalnia świetnych thrillerów, które trzymają w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. Od mrocznych kryminałów po zaskakujące produkcje psychologiczne - oto lista najlepszych filmów, które warto zobaczyć.

"Siedem" - klasyka mrocznego kryminału

Film "Siedem" to niekwestionowany majstersztyk w gatunku kryminału i thrillera. Detektywi grani przez Morgana Freemana i Brada Pitta prowadzą śledztwo w sprawie seryjnego mordercy, którego zbrodnie inspirowane są siedmioma grzechami głównymi. Reżyser David Fincher stworzył dzieło o klaustrofobicznej atmosferze i nieoczekiwanym zakończeniu, które zapada w pamięć na długo.

Reklama

"Incepcja" - thriller na pograniczu jawy i snu

"Incepcja" Christophera Nolana to film, który zachwyca wizualnie i zmusza do myślenia. Leonardo DiCaprio wciela się w złodzieja, który kradnie tajemnice z umysłów śpiących osób. Tym razem jednak musi wykonać coś zupełnie odwrotnego - zaszczepić w czyimś umyśle nową ideę. Surrealistyczna fabuła, zapierające dech w piersiach sceny i niezapomniana muzyka Hansa Zimmera to tylko kilka powodów, dla których ten film znalazł się na tej liście.

Zdjęcie Kadr z filmu "Incepcja" / materiały prasowe

"Gra" - jak dobrze znasz własne życie?

Michael Douglas w roli bogatego biznesmena, który zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę kontrolowaną przez tajemniczą firmę. Thriller Davida Finchera to mistrzowsko poprowadzona intryga, w której granica między rzeczywistością a fikcją zaciera się z każdą minutą. "Gra" to film, który do końca trzyma widza w napięciu.

"Kolory zła: Czerwień" - kryminał w klimacie Trójmiasta

Ekranizacja bestsellerowej powieści Małgorzaty Oliwii Sobczak przenosi widza do Sopotu, gdzie dochodzi do brutalnego morderstwa. Prokurator Bilski (Jakub Gierszał) i sędzia Bogucka (Maja Ostaszewska) próbują rozwikłać tajemnicę, zanurzając się w półświatek miasta. "Kolory zła: Czerwień" to pełen napięcia kryminał, który przyciąga widza wizualnym rozmachem i nieoczywistą fabułą.

Zdjęcie Jakub Gierszał w filmie "Kolory zła: Czerwień"

"Kolekcjoner kości" - mroczna opowieść o polowaniu na mordercę

"Kolekcjoner kości" to klasyczny kryminał z Angeliną Jolie i Denzelem Washingtonem w rolach głównych. Opowieść o sparaliżowanym detektywie i ambitnej policjantce, którzy próbują złapać brutalnego mordercę, jest pełna zaskakujących zwrotów akcji. To film, który wciąga od pierwszej sceny i nie pozwala się oderwać.

"Pokłosie" - polski thriller z moralnym dylematem

"Pokłosie" to film, który wywołuje kontrowersje, ale też skłania do refleksji. Opowieść o dwóch braciach odkrywających mroczne sekrety swojej rodzinnej wsi to jedno z najmocniejszych dzieł współczesnego polskiego kina. W rolach głównych zobaczymy Ireneusza Czopa i Macieja Stuhra.

"Napad" - polski kryminał na Netflix

"Napad" to jedna z najnowszych produkcji Netflixa, oparta na prawdziwych wydarzeniach z lat 90. Film przedstawia historię brutalnego napadu na bank w Warszawie i śledztwa prowadzonego przez kontrowersyjnego majora Gadacza, granego przez Olafa Lubaszenkę. To opowieść o walce z czasem, napięciu i tajemnicach transformacji ustrojowej.

"Doppelgänger. Sobowtór" - zimnowojenny thriller z polskim akcentem

Nagrodzony na festiwalu w Gdyni thriller w reżyserii Jana Holubka to historia podszywania się pod niemieckiego syna w czasie zimnej wojny. Główne role zagrali Jakub Gierszał i Tomasz Schuchardt, tworząc wielowymiarowe postacie. "Doppelgänger" to pełne napięcia kino psychologiczne z zimnowojennym klimatem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Doppelgänger. Sobowtór" [trailer] materiały prasowe

"Związek" - akcja z dawką humoru

Mark Wahlberg i Halle Berry w roli duetu, który zostaje wciągnięty w szpiegowską intrygę. "Związek" to thriller z elementami komedii, gdzie bohater z dnia na dzień musi ocalić tysiące istnień. Chemia między aktorami i lekka dawka humoru sprawiają, że film ogląda się z przyjemnością.

"Drishyam" - pozory mylą

Indyjski thriller "Drishyam" to opowieść o rodzinie, która staje w obliczu kryminalnego śledztwa. Główny bohater zrobi wszystko, by ochronić swoich bliskich, nawet jeśli musi uciec się do kłamstwa. To pełen emocji film, który zaskakuje swoją narracją i moralnymi dylematami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dziki diament" [trailer] materiały prasowe

Zobacz też:

10 ukrytych perełek na Netfliksie – co obejrzeć, gdy szukasz czegoś wyjątkowego?

Mocna pozycja w bibliotece Netflixa. Fani thrillerów będą zadowoleni

Zwroty akcji i mnóstwo zagadek. Idealne filmy dla miłośników kryminałów!