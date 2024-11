Netflix to prawdziwa kopalnia filmów akcji, które potrafią wciągnąć widza w wir emocjonujących wydarzeń. Bez względu na to, czy preferujesz spektakularne pościgi, dynamiczne akcje, czy bohaterów walczących z przeciwnościami losu, znajdziesz tutaj coś dla siebie. Oto zestawienie 9 najlepszych filmów akcji dostępnych na platformie, które powinny znaleźć się na Twojej liście do obejrzenia.

"13 godzin: tajna misja w Benghazi" - oparte na faktach emocje

Dramatyczne wydarzenia z 2012 roku w Benghazi, gdzie sześciu byłych żołnierzy broniło amerykańskiego konsulatu przed atakiem bojowników, stanowią podstawę tego emocjonującego filmu. Michael Bay, reżyser znany z dynamicznego stylu, dostarcza widowiska, które trzyma w napięciu do ostatniej chwili. John Krasinski i James Badge Dale w rolach głównych to gwarancja, że "13 godzin" jest czymś więcej niż tylko kolejną opowieścią wojenną.

"Tyler Rake" 1 i 2 - mistrzowska choreografia walk

Tyler Rake to współczesny bohater kina akcji. Chris Hemsworth w roli nieustraszonego najemnika zaprasza widzów na pełne adrenaliny widowisko. Obie części filmu zachwycają widowiskowymi sekwencjami "one-shot", które stały się znakiem rozpoznawczym serii. Mimo prostoty fabuły, dynamika i efektywność realizacji sprawiają, że trudno oderwać się od ekranu.

"Dzień Matki" - polskie kino akcji na światowym poziomie

Mateusz Rakowicz udowadnia, że polskie filmy akcji mogą konkurować z zagranicznymi produkcjami. "Dzień Matki" to historia matki, która zrobi wszystko, by ochronić swoje dziecko. Agnieszka Grochowska w głównej roli to istna petarda - pełna determinacji, charyzmy i odwagi. Film wyróżnia się dynamiczną akcją i solidną reżyserią.

"Carter" - koreańska intensywność

"Carter" to jeden wielki wybuch energii i adrenaliny. Cały film wygląda jak jedno długie ujęcie, co potęguje immersję i wciąga widza w akcję. Kamera niemalże biegnie za bohaterem, tworząc iluzję uczestniczenia w wydarzeniach. To produkcja, która zachwyca odważną formą i nieustannym tempem.

"Czerwona Nota" - gwiazdy w akcji

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds i Gal Gadot tworzą niezapomniane trio w pełnym humoru i napięcia filmie akcji. "Czerwona Nota" to połączenie kryminału i komedii, które bawi i zaskakuje. Chemia między aktorami oraz dynamiczne sceny akcji sprawiają, że to propozycja obowiązkowa na wieczór pełen rozrywki.

"Gray Man" - szpiegowski thriller na najwyższym poziomie

Ryan Gosling jako "kupiec śmierci" i Chris Evans w roli jego przeciwnika to duet, który zapewnia niezapomniane emocje. "Gray Man" to film pełen zwrotów akcji i trzymającej w napięciu fabuły. Dodajmy do tego Anę de Armas, a otrzymujemy produkcję, która łączy wszystko, co najlepsze w kinie akcji.

"Polar" - Mads Mikkelsen w bezwzględnej roli

Emerytowany zabójca Duncan Vizla, znany jako Black Kaiser, musi zmierzyć się z młodszymi rywalami, którzy chcą pozbawić go życia i funduszu emerytalnego. "Polar" to brutalne, a zarazem ironiczne spojrzenie na świat najemników. Mads Mikkelsen w roli głównej błyszczy, a Vanessa Hudgens dodaje produkcji nuty dramatyzmu.

"Raees" - Bollywood w wydaniu akcji

Shah Rukh Khan wciela się w Raeesa, który walczy o swoje miejsce w świecie pełnym korupcji i przemocy. "Raees" to emocjonująca mieszanka kina akcji i dramatu, w której napięcie budowane jest zarówno przez dynamiczne sceny, jak i wewnętrzne konflikty bohatera. To film, który pokazuje, że Bollywood potrafi zaskoczyć także w tej kategorii.

"Baby Driver" - akcja w rytmie muzyki

"Baby Driver" to film, który łączy akcję z perfekcyjnie dobraną ścieżką dźwiękową. Ansel Elgort jako młody kierowca próbujący uciec od kryminalnej przeszłości dostarcza widzom prawdziwej uczty. Zaskakujące zwroty akcji i intensywne pościgi samochodowe sprawiają, że "Baby Driver" to produkcja jedyna w swoim rodzaju.

