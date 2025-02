Musisz obejrzeć to dziś! Hit z Denzelem Washingtonem podbija Netfliksa

Denzel Washington powraca. "Bez litości 3" podbija Netfliksa i serca widzów

Denzel Washington po raz kolejny wciela się w postać Roberta McCalla - byłego agenta sił specjalnych, który nie potrafi stać z boku, gdy widzi niesprawiedliwość. W trzeciej części serii "Bez litości" (oryg. "The Equalizer 3") jego historia przenosi się na południe Włoch, gdzie sielankowy krajobraz szybko ustępuje miejsca brutalnej walce z włoską mafią. Film już po premierze trafił na szczyt rankingów Netfliksa, stając się numerem jeden w Polsce i jednym z najpopularniejszych w siedmiu krajach.

Robert McCall, próbując zostawić przeszłość za sobą, osiedla się w urokliwym, nadmorskim miasteczku we Włoszech. To miejsce, pełne przyjaznych mieszkańców i malowniczych uliczek, szybko zyskuje jego sympatię. Niestety, idyllę zakłócają lokalni gangsterzy, którzy terroryzują mieszkańców i wymuszają od nich pieniądze. McCall, mimo że marzył o spokojnym życiu, nie potrafi przejść obojętnie obok niesprawiedliwości. Rozpoczyna walkę z przestępcami, stosując swoje brutalne, lecz skuteczne metody.

Denzel Washington i Dakota Fanning - powrót do dawnej współpracy

Jednym z atutów "Bez litości 3" jest powrót Denzela Washingtona i Dakoty Fanning na wspólny plan po 19 latach. Ostatni raz mogliśmy oglądać ten duet w filmie "Człowiek w ogniu" (2004), który zyskał status kultowego thrillera akcji. W trzeciej części serii Dakota Fanning wciela się w agentkę CIA, Emmę Collins, która pomaga McCallowi w walce z mafią. Chemia między aktorami jest nadal wyczuwalna i stanowi jedną z mocniejszych stron filmu.

Eugenio Mastrandrea, znany polskim widzom z serialu "Od nowa", wciela się w postać Gio Bonucciego - jednego z przywódców włoskiego gangu. Jego kreacja jest przekonująca i dodaje historii niezbędnej głębi. Jako antagonista McCalla wypada wiarygodnie, co sprawia, że ich starcie przyciąga uwagę do samego końca. Równie istotna jest postać grana przez Remo Girone, który jako Enzo Arisio, lokalny autorytet, próbuje chronić mieszkańców przed wpływami mafii.

Klimatyczna sceneria południowych Włoch

Jednym z wyróżników filmu jest jego wizualna oprawa. Malownicze krajobrazy południowych Włoch, wąskie uliczki i spokojne plaże kontrastują z brutalnymi wydarzeniami, które rozgrywają się na ekranie. Ten kontrast dodaje filmowi dodatkowego napięcia i podkreśla, jak szybko pozorna idylla może zostać zburzona przez przemoc.

Sukces filmu można przypisać kilku czynnikom. Po pierwsze, nazwisko Denzela Washingtona to gwarancja emocji na wysokim poziomie. Po drugie, fabuła łączy dynamiczne sceny akcji z emocjonalnymi wątkami, które pozwalają widzom utożsamić się z bohaterami. Po trzecie, nostalgia związana z powrotem Dakoty Fanning sprawia, że film budzi zainteresowanie nie tylko fanów kina akcji, ale także tych, którzy pamiętają jej pierwszą współpracę z Washingtonem.

"Bez litości 3" to więcej niż typowy thriller. To opowieść o zemście, lojalności i gotowości do poświęcenia wszystkiego w imię ochrony tych, których się kocha. Nic dziwnego, że film szturmem zdobył Netfliksa i stał się prawdziwym hitem wśród widzów na całym świecie.

